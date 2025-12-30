Aumento al salario mínimo 2026: ¿Cuándo se verá reflejado en los pagos?

A inicios del presente mes, el Gobierno de México anunció el aumento que tendrá el salario mínimo para 2026 y la fecha a partir de la cual deberá verse reflejado en los pagos de los trabajadores.

Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que el salario mínimo tendrá un incremento de 13% para el próximo año, lo que significa que la cantidad mínima de dinero que un empleador debe pagar a un trabajador por jornada laboral pasará de 278.80 a 315.04 pesos, tanto para el salario general como para los salarios profesionales.

Por otro lado, el aumento del salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte será de 5%, por lo que la cantidad diaria a pagar pasará de 419.88 a 440.87 pesos.

De acuerdo con el funcionario, la subida salarial beneficiará a 8.5 millones de trabajadores en el país.

Asimismo, al anunciar el aumento, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el alza contó con el respaldo del gobierno, los sindicatos y los empresarios:

“Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año, y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual… es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos. Un acuerdo por consenso y de verdad muchas gracias por este gran esfuerzo que han hecho” , expresó.

¿Cuándo se verá reflejado el aumento al salario mínimo en los pagos?

El ajuste salarial entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, por lo que los trabajadores podrán ver reflejado el aumento en el primer pago que reciban en ese mes. Así, quienes reciben una remuneración semanal verán reflejada el alza en la primera o segunda semana de enero.

El aumento al salario mínimo en la zona general se traduce en un ingreso mensual de 9 mil 582.47 pesos. ESPECIAL

El aumento al salario mínimo en la zona general se traduce en un ingreso mensual de 9 mil 582.47 pesos, mientras que los trabajadores de la Frontera Norte que perciben el nivel mínimo de ingresos recibirán mensualmente 13 mil 409.80 pesos.

Cabe señalar que el ajuste debe aplicarlo el patrón de forma automática desde el primer día de 2026, ya que es obligatorio por ley.

¿Quiénes no recibirán aumento automático en 2026?

Aunque el aumento al salario mínimo beneficiará a millones de trabajadores en el país, no todos verán un incremento en los pagos que reciben en sus empleos, ya que el ajuste aplica únicamente a quienes perciben el salario mínimo general o profesional.

De este modo, el sueldo de las personas que ganan más del salario mínimo no se modifica automáticamente. Además, quienes se desempeñan en trabajos informales no están contemplados en esta política.

