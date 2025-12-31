Miércoles, 31 de Diciembre 2025

¿Qué tanto frío hará en Guadalajara para recibir el Año Nuevo 2026?

Por el pronóstico del clima, las autoridades recomendaron a la población abrigarse bien, especialmente durante reuniones al aire libre por la celebración de Año Nuevo

Por: El Informador

Conoce el pronóstico del clima para el Área Metropolitana de Guadalajara de este miércoles 31 de diciembre de 2025. ESPECIAL/Canva/Unplash

La noche de este miércoles 31 de diciembre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará un descenso gradual de temperatura, según los pronósticos del tiempo. Conoce las condiciones meteorológicas para la celebración de Año Nuevo.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para Jalisco cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas durante el día. Por la mañana, se espera un ambiente fresco a templado, y de frío a muy frío en zonas serranas del estado. Durante la tarde, el ambiente será cálido a caluroso. El viento será de dirección variable, de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en la entidad.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, este día la periferia del Área Metropolitana de Guadalajara registra un amanecer frío, con cielos mayormente despejados.

Para la tarde se pronostica que en la metrópoli predominen cielos parcialmente nublados, con ambiente templado, mientras que por la noche se esperan cielos mayormente despejados, vientos débiles y posibles inversiones térmicas durante la madrugada y el amanecer del jueves.

Este miércoles se estima que la temperatura mínima sea de 12 °C y la máxima alcance los 26 °C durante el día. La probabilidad de lluvia es nula.

La dependencia señaló la posibilidad de que la mañana del 1 de enero de 2026 se presente mala calidad del aire debido a la pirotecnia y fogatas, por lo que hizo un llamado a la población a evitar su uso.

Por su parte, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara indicó que la noche de este miércoles 31 de diciembre será fresca, con un descenso gradual de temperatura de entre 15 y 18 °C. En la madrugada se espera un ambiente frío a fresco, con temperaturas mínimas de 10 a 12 °C en la periferia y de 12 a 14 °C en la zona urbana. En este contexto, recomendó a la población abrigarse bien, especialmente durante reuniones al aire libre y traslados.

Clima nacional

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el día de hoy el frente frío número 25 dejará de afectar a México, sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente cubrirá el noreste, oriente y sureste del país, manteniendo lluvias en algunos estados.

Pronóstico de lluvias para hoy 31 de diciembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California y Baja California Sur.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Yucatán.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 31 de diciembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Oaxaca (costa y Chiapas (costa).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 31 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

MB
 

Temas

