Este es el nivel del Lago de Chapala y presas de Jalisco al cierre de 2025

El Lago de Chapala, principal suministro de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara, cierra el 2025 con un nivel de 74.98% de su capacidad, según el informe final de presas de Jalisco emitido este 31 de diciembre.

De acuerdo con los datos emitidos, el lago registra una elevación de 96.06 metros sobre el nivel del mar y un volumen almacenado de 5 mil 921.08 hectómetros cúbicos, cifra que se mantiene por debajo del Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO). Actualmente, Chapala presenta una extracción total de 5.02 metros cúbicos por segundo, destinada principalmente al abastecimiento urbano y a usos agrícolas.

Así cierran las Presas de Jalisco este 2025

El reporte detalla que diversas presas del estado muestran niveles altos de almacenamiento, resultado de un temporal favorable durante el año, aunque con escenarios diferenciados por cuenca.

En la Cuenca del Río Lerma, además del Lago de Chapala, destaca la presa La Pólvora, que se ubica al 99.59% de su capacidad, con una elevación de mil 663.37 metros sobre el nivel del mar y un almacenamiento de 51.462 hm³. Esta infraestructura se mantiene debajo del NAMO, con una extracción mínima de 0.1 m³ por segundo, sin representar riesgo inmediato.

La Cuenca del Río Ameca concentra los niveles más elevados del reporte. La presa La Vega se encuentra al 121.89% de su capacidad, con una elevación de mil 257.46 metros sobre el nivel del mar y un almacenamiento de 53.676 hm³, ubicándose por arriba del NAMO, aunque sin extracción activa. En esta misma cuenca, la presa Corrinchis registra un 84.31% de llenado, con 16.862 hm³, también por arriba del NAMO, y sin extracción al momento del reporte.

En la Cuenca del Río Armería, la presa Trigomil se ubica al 52.42%, con un almacenamiento de 131.08 hm³, debajo del NAMO, pero con una extracción relevante de 5.5 m³ por segundo. Por su parte, la presa Tacotán alcanza el 82.6%, con 123.27 hm³, y una extracción total de 7.2 m³ por segundo, manteniéndose igualmente por debajo del NAMO.

La Cuenca Costa de Jalisco reporta que la presa Cajón de Peña, también conocida como El Tule, registra un 96.74% de su capacidad, con un almacenamiento de 483.7 hm³ y una extracción de 10.024 m³ por segundo, sin rebasar el NAMO, aunque bajo vigilancia por su alta demanda regional.

Cuenca del Río Santiago concentra infraestructura clave

En la Cuenca del Río Santiago, se monitorea el mayor número de presas. Destaca El Cuarenta, con 93.92% de llenado y una extracción mínima de 0.025 m³ por segundo; la presa Calderón, fundamental para el abasto del AMG, se sitúa en 84.34%, con 67.47 hm³ y una extracción de 2.2 m³ por segundo.

También sobresale La Red, con 96.05%, mientras que la presa Tenasco es la de menor nivel en esta cuenca, con 54.53% de almacenamiento, sin extracción activa y sin riesgo operativo inmediato.

En conjunto, el reporte oficial confirma que, aunque varias presas se encuentran cercanas o por encima de sus niveles ordinarios, el sistema hidráulico del estado permanece bajo control, con extracciones reguladas y monitoreo constante, cerrando 2025 con un panorama favorable para el abasto de agua en Jalisco.

YC