Estos son los lugares abiertos en Guadalajara para pasear el 1 de enero

Aunque el 1 de enero suele ser un día de descanso y resaca para muchos, Guadalajara no se detiene. La ciudad ofrece una amplia variedad de espacios para quienes buscan salir de casa, disfrutar en familia o simplemente aprovechar el primer día del año para relajarse y divertirse.

Diversos sitios recreativos, culturales y de entretenimiento estarán abiertos, algunos con horarios especiales, pero listos para recibir visitantes.

¿Cuáles son los lugares abiertos en Guadalajara para pasear este 1 de enero?

Entre las opciones más atractivas se encuentra el Zoológico Guadalajara, que abrirá sus puertas de 09:00 a 18:00 horas. Este espacio, uno de los más visitados en la ciudad, combina la diversión con la educación ambiental y es ideal para paseos familiares.

Muy cerca, el parque de diversiones Selva Mágica también estará disponible de 11:00 a 18:00 horas , con sus tradicionales juegos mecánicos y zonas de esparcimiento.

Quienes prefieran una experiencia más tranquila pueden visitar la Cineteca FICG, que mantendrá sus funciones en horario regular , proyectando cine nacional e internacional. Otra opción cultural es el parque temático infantil, que abrirá de 14:00 a 19:00 horas y ofrece actividades educativas para los más pequeños.

Para los amantes del mar, el Acuario Guadalajara recibirá visitantes de 12:00 a 20:00 horas , con recorridos guiados y exhibiciones interactivas. Y si lo tuyo es la adrenalina, Natural Adventure tendrá actividades de 12:00 a 20:00 horas , mientras que el campo de gotcha abrirá de 14:00 a 21:00 horas , ideal para pasar un rato divertido entre amigos.

Otras alternativas incluyen el Trampoline Park (13:00 a 21:00 horas) y un centro de trampolines adicional (15:00 a 20:30 horas) , perfectos para soltar energía tras las celebraciones. También el espacio de tiro con arco operará de 15:00 a 21:00 horas , con sesiones guiadas para principiantes y aficionados.

Si lo que buscas es una salida relajada, el boliche abrirá de 12:00 a medianoche , y la pista de hielo en Bugambilias estará disponible de 11:00 a 20:00 horas , una excelente opción para quienes disfrutan del patinaje. Además, las salas de cine mantendrán su programación habitual, ofreciendo entretenimiento para todos los gustos.

Guadalajara ofrece múltiples opciones para arrancar el Año Nuevo 2026 con alegría y movimiento. Desde parques naturales hasta espacios de aventura o cultura, la ciudad demuestra que el 1 de enero puede ser un día perfecto para crear nuevos recuerdos y comenzar el año con el mejor ánimo.

