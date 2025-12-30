Transporte público en Guadalajara operará en ESTOS horarios en Año Nuevo

La Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco (Setran) dio a conocer los horarios en los que el transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) operará el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.

En un comunicado, la dependencia indicó que Mi Macro Calzada y las distintas rutas de transporte colectivo ofrecerán sus servicios todos los días en su horario habitual.

No obstante, Mi Macro Periférico modificará su horario de servicio el 31 de diciembre, por lo que operará de 4:30 a 22:30 horas, y el 1 de enero, de 5:00 a 23:30 horas.

Mi Macro Periférico modificará su horario de servicio el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026. ESPECIAL

Por otro lado, se informó que la Ruta López Mateos también tendrá cambios en su horario durante estos días: el 31 de diciembre trabajará de 4:30 a 22:00 horas, mientras que el 1 de enero lo hará de 5:30 a 23:00 horas.

La Ruta López Mateos también tendrá cambios en su horario durante estos días. ESPECIAL

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados y mantenerse atentos a las redes oficiales de la Secretaría de Transporte Jalisco para conocer cualquier novedad respecto al servicio de estos y otros medios de transporte en la ciudad en tiempo real.

La supervisión como la atención de quejas y sugerencias serán permanentes, para lo cual el personal de guardia responderá a través de las redes sociales Secretaria de Transporte Jalisco en Facebook y @TransporteJal en X, o en un horario de 9:00 a 14:30 horas de lunes a viernes en los teléfonos 33 38 19 24 25 y 33 38 19 24 26.

