Si buscas actividades al aire libre para el fin de semana, tienes una excelente oportunidad para explorar los parques y bosques urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con reconocimiento internacional. La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) fue reconocida hace unos días por contar con la certificación Green Flag Award 2025-2026 en cinco de sus espacios públicos más emblemáticos.

Este galardón internacional avala los altos estándares de conservación, mantenimiento y accesibilidad que estos recintos ofrecen a sus visitantes. Planear un recorrido dominical por estas áreas verdes garantiza una experiencia de calidad en contacto directo con la naturaleza, sin la necesidad de salir de la ciudad.

Durante las actividades del Congreso Parques Tijuana 2026, organizado por la Asociación Nacional de Parques y Recreación (ANPR) y que tuvo lugar en el Baja California Center, autoridades de la AMBU recibieron una mención especial por contar con cinco banderas verdes, que simbolizan dicha distinción internacional.

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El premio evalúa a detalle aspectos como la limpieza general, el manejo ambiental responsable y la participación comunitaria en cada recinto. Mantener estas banderas verdes exige un trabajo coordinado y permanente entre brigadas operativas, personal técnico, administrativo y elementos de seguridad. Los ciudadanos también juegan un papel activo al cuidar, respetar y apropiarse de las instalaciones durante sus visitas recreativas o deportivas.

Los mejores parques y bosques urbanos de Guadalajara

El Bosque Los Colomos, al que se puede acceder desde la calle El Chaco 3200, en la colonia Providencia de Guadalajara, destaca como uno de los pulmones más tradicionales y queridos de la ciudad. Este recinto ofrece extensas pistas de trote, áreas de picnic equipadas y un hermoso jardín japonés que atrae a miles de visitantes cada semana.

Por su parte, el Parque Metropolitano, que se encuentra en la avenida Beethoven 5800, en la colonia La Estancia del municipio de Zapopan, brinda amplias extensiones de pasto, numerosas estancias familiares y rutas ciclistas de primer nivel .

El Parque Alcalde, que tiene su domicilio en la calle Jesús García, en la zona centro de Guadalajara, representa un rescate urbano exitoso que transformó de raíz la dinámica del barrio. Este lugar cuenta con un lago artificial donde puedes rentar lanchas, usar áreas de juegos infantiles y zonas de descanso bajo la sombra de árboles maduros.

Las familias tapatías encuentran aquí un entorno seguro, limpio y accesible para disfrutar de un domingo soleado en compañía de sus seres queridos.

El Parque Puerta de la Barranca, que se localiza en la zona de Huentitán al norte de Guadalajara, ofrece vistas espectaculares de la Barranca de Huentitán. Este espacio funciona como un mirador natural inigualable y un punto de encuentro ideal para los amantes del senderismo, la observación de aves y la fotografía de paisajes.

El Bosque Urbano Tlaquepaque, que abre sus puertas en la avenida Batalla de Zacatecas, dentro del fraccionamiento Revolución, completa la lista de los cinco recintos que ganaron el premio en esta edición. Este parque transformó un antiguo vertedero abandonado en un área verde funcional que beneficia a miles de habitantes del sur de la metrópoli tapatía.

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El futuro de los parques y bosques urbanos de Guadalajara con reconocimiento internacional

Jesús Félix Gastélum, administrador general de la AMBU, destacó durante el congreso que estas certificaciones reflejan el esfuerzo constante de su equipo por mantener espacios funcionales, limpios y seguros para todas las personas. El directivo señaló que el modelo de trabajo actual exige continuar con la innovación en la gestión ambiental para conservar áreas resilientes y listas para los retos del futuro.

Armar un plan para este domingo resulta muy sencillo al tener a disposición estos cinco recintos de clase mundial a pocos minutos de distancia. Los habitantes y turistas pueden elegir entre la tradición de Los Colomos, la amplitud del Metropolitano, la historia del Parque Alcalde, las vistas de Puerta de la Barranca o la renovación del Bosque Urbano Tlaquepaque.

Cada visita apoya de forma directa la conservación de estos entornos naturales y fomenta un estilo de vida mucho más saludable para toda la comunidad. Prepara tu ropa cómoda, invita a tu familia, empaca un refrigerio y disfruta de la naturaleza en el corazón de la ciudad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

