Este domingo un nuevo hallazgo movilizó a las unidades de emergencia en el municipio de Zapopan, luego de haber encontrado restos humanos en un lote baldío de la colonia Mesa de los Ocotes.

Reporte al 9-1-1 movilizó a autoridades

Fue a partir de un reporte al número de emergencias 9-1-1 quen se dio a conocer el hallazgo. Los elementos de la Comisaría de Zapopan se movilizaron rápidamente hasta el cruce de Fraternidad y 20 de Noviembre, donde, en un lote baldío, encontraron lo que parecía un torso humano, sin que se dieran mayores datos sobre las condiciones en las que este fue encontrado.

Los hechos fueron informados al Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, para que se encargue las investigaciones correspondientes, mientras que los restos fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de los dictámenes periciales.

Hallazgo ocurre a menos de dos kilómetros de otro caso

Apenas ayer sábado se daba a conocer el hallazgo de varias bolsas con restos humanos sobre la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Lomas de Tabachines, también en Zapopan, a menos de dos kilómetros de distancia.

Aún no se determina el número de víctimas

Hasta el momento no se ha informado oficialmente a cuántas víctimas podría corresponder este hallazgo en particular, ni se dieron a conocer sus características.

Hallazgos consecutivos de restos humanos mantienen bajo presión a autoridades

Los descubrimientos ocurren en un mes particularmente violento para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Apenas unos días antes, a mediados de mayo de 2026, se reportó el hallazgo de 62 bolsas con restos humanos y cuerpos completos en una fosa clandestina ubicada en la colonia Las Pintitas, en el municipio de El Salto.

Estos eventos consecutivos evidencian una escalada en el abandono de cuerpos en lotes baldíos y zonas urbanas, lo que mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad y satura las capacidades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

EE