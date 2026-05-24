Luego de que se diera a conocer el caso en el cual varios jóvenes realizaron pintas y grafitis en un mural que recientemente había sido pintado en el túnel de la Calzada Independencia y Periférico, este domingo el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que algunos de los que fueron identificados por el hecho ya resarcieron las afectaciones.

Solo tres jóvenes fueron detenidos

Aunque en redes sociales se han compartido diversos videos en los cuales se muestra a más de una treintena de jóvenes quienes, en su mayoría vestidos de negro, intervienen el mural, solo se detuvo a tres, con quienes se acordó no se procedería contra ellos, sino simplemente se aplicaría la medida de reparación del daño.

Reparación del daño y trabajo comunitario

Fue así que los tres jóvenes regresaron, acompañados de personal del Ayuntamiento tapatío, al espacio donde fue pintado el mural “Guadalajara es Mundialista”, y de esta manera los jóvenes tuvieron una segunda oportunidad promoviendo que una falta de este tipo se conmutara por trabajo comunitario, por medio de una expresión artística con sentido de corresponsabilidad”, dijo la alcaldía tapatía en un comunicado.

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Ayuntamiento defiende el respeto al espacio público

Con la reparación del daño al mural de Periférico y la Calzada independencia, añadió, la administración de la Presidenta Vero Delgadillo deja claro que el espacio público se debe respetar y al mismo tiempo brinda la oportunidad a que el talento de las juventudes se exprese con orden, afirmó el documento.

Gobierno de Guadalajara apuesta por medidas reeducativas

“El Gobierno de Guadalajara reafirma que en la ciudad se opta por no perseguir el talento, sino encauzarlo. Esta medida se estableció tras ser presentados los infractores ante el Juzgado Cívico, donde se calificó la falta administrativa y se determinó la aplicación de Medidas Reeducativas con Servicio Comunitario.

"El Gobierno de Guadalajara refrenda su convicción de garantizar el derecho a la libre expresión con orden y respeto a la ciudad”, manifestó el comunicado compartido esta tarde.

Persisten amenazas de nuevas afectaciones

A través de diversas páginas dedicadas al grafitti es que se han compartido los videos de la afectación, en los cuales, en comentarios, distintas personas han asegurado que regresarán a afectar no solo este mural, sino el resto que han sido plasmados en distintos puntos de la ciudad, y en los cuales se observan algunas figuras claves del futbol nacional e internacional, como Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, entre otras.

Aún no hay medidas anunciadas

Hasta el momento no se ha informado públicamente qué medidas se aplicarán al respecto para evitar que esto ocurra.

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