Sin freno el huachicol en Jalisco: Hallan más tomas de hidrocarburo

Los hallazgos de tomas de combustible de hidrocarburo siguen en Jalisco, al reportarse varias en municipios del estado.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó que fueron localizadas seis tomas clandestinas en el municipio de Degollado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, fue personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) quien notificó al fiscal federal sobre la detección de estas conexiones ilegales, ubicadas en el kilómetro 126+477 del poliducto Salamanca–Guadalajara, en las inmediaciones de la localidad El Quirino. Las ordeñas de combustible fueron aseguradas por los elementos ministeriales federales para las indagatorias.

Un segundo caso ocurrió en el municipio de Tala donde fueron encontradas otras tres tomas clandestinas. Los hallazgos también fueron hechos por personal de Seguridad Física de Pemex, esto en el kilómetro 296+833, en las inmediaciones del poblado de San Juan de los Arcos, del poliducto Salamanca-Guadalajara.

Mientras que el tercer caso reportado por la FGR se dio en el municipio de Tototlán donde fueron localizadas otras cuatro ordeñas de huachicol. Nuevamente personal de Pemex fue quien hizo el hallazgo, esto en el kilómetro 186+615, en las inmediaciones del municipio referido, del poliducto Salamanca-Guadalajara.

PUEDES LEER: Alertan por bajas temperaturas en el Nevado de Colima

En los tres casos no fueron reportadas personas detenidas, lo cual ha sido común en los hallazgos hechos por la autoridad federal durante los últimos días.

En toda la semana, fueron reportados los aseguramientos de 52 tomas clandestinas de hidrocarburo en distintos municipios de Jalisco, según boletines de la FGR .



YC