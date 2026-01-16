Aspirantes a Fiscalía Anticorrupción comparecen ante el Congreso

Aspirantes a ocupar el cargo de fiscal Anticorrupción comparecieron ante el Congreso de Jalisco como parte del proceso de designación.

Entre ellas, está la actual consejera Jurídica del Gobierno de Jalisco, Tatiana Esther Anaya, quien descartó tener alguna ventaja por formar parte del equipo jurídico del gobernador Pablo Lemus y negó que, de ser nombrada, se ponga en riesgo la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción.

"No me da ventaja, me da experiencia el participar porque en la Consejería ves muchas materias y ves muchas situaciones que podrían beneficiar o perjudicar. No tenemos tema".

Tatiana Esther Anaya obtuvo 31 puntos en la evaluación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y destacó su preparación y experiencia en materia penal.

También acudió Ricardo Sánchez Beruben, excoordinador General de Seguridad durante la pasada administración estatal.

El actual funcionario de la Secretaría de Mujeres encabezada por la morenista Citlalli Hernández dijo que no es limitante figurar en una carpeta de investigación por el caso de la inversora Yox Holding y presuntas omisiones en sus declaraciones patrimoniales.

"Todo fue a través del sistema bancario, hay plena trazabilidad del recurso sobre el cual se pagaba impuestos antes de entrar. Habrá que revisar si, tanto esas como a cualquier otro funcionario público, revisar a detalle las carpetas, ver cuál es la situación que guardan. Ahí fue una situación más administrativa que penal".

El exfuncionario estatal reconoció que plantea darle mayor autonomía presupuestal y administrativa a la Fiscalía Anticorrupción.

