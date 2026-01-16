La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informa que se registran condiciones de temperaturas bajo cero y lluvia, que propician la caída de granizo y aguanieve en el Parque Nacional Nevado de Colima, ubicado en la zona sur del Estado.

La dependencia estatal alertó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones del parque y posibles restricciones a través de Protección Civil Jalisco y por la app Jalisco Alerta.

Durante las últimas horas, se han registrado condiciones lluviosas en el Estado, con la presencia de lluvias ligeras a moderadas en diversas zonas regiones, con desarrollo de núcleos de tormenta con actividad eléctrica, incluyendo la zona del Nevado de Colima.

Para ello, la corporación estatal habilitó dos teléfonos de emergencia para que la población de aquella zona pueda comunicarse en caso de alguna situación de necesidad:

Comandancia Central Guadalajara: (33) 3675 3060

Comandancia Regional Ciudad Guzmán: (341) 412 7868 / 412 5291

También se emiten las siguientes recomendaciones: Al viajar en vehículo, es importante que cuente con rodado alto y preferentemente características todo terreno, además de revisar sus condiciones mecánicas y llevar agua, botiquín y herramienta básica.

FACEBOOK / Protección Civil Jalisco

