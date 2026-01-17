Con el objetivo de fortalecer la planeación ambiental y apoyar a los Municipios metropolitanos en el diseño de programas de arborización, el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) presentó el Diagnóstico de Arbolado Urbano y Áreas Verdes Públicas.

De acuerdo con este documento, en las zonas urbanas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se contabilizan un millón 379 mil 306 árboles, lo que equivale a una densidad promedio de 17.3 árboles por hectárea y a una relación aproximada de un árbol por cada cuatro habitantes. Si bien no existe un estándar internacional que permita una comparación directa entre ciudades, el indicador ofrece una referencia para analizar el estado del arbolado metropolitano.

El diagnóstico constituye una base de información metropolitana que permite conocer, por primera vez de manera homologada, la distribución, composición y densidad del arbolado urbano en espacios públicos como banquetas, camellones, glorietas y parques. Esta información busca orientar decisiones de planeación, mantenimiento y gestión ambiental.

Durante la presentación del documento, María Macías Calleja, directora de Sustentabilidad y Cambio Climático del Imeplan, subrayó la importancia del diagnóstico como herramienta para la planeación urbana, ambiental y climática. Señaló que este tipo de ejercicios permite entender la situación actual de la ciudad y ayuda a los municipios a priorizar acciones de arborización donde más se requieren.