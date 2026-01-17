Desde tiempos antiguos, al inicio de cada año, comunidades agrícolas han observado con atención el clima de enero para anticipar cómo se comportará el resto del año. Esta creencia, conocida popularmente como cabañuelas, sigue vigente en distintas regiones y toma importancia o se vuelven un tema muy buscado en Internet cuando, como en los primeros días de 2026, se registran lluvias y bajas temperaturas.

Así funcionan las cabañuelas según las costumbres

Las cabañuelas se basan en la observación del clima durante los primeros 24 días de enero. De acuerdo con la tradición más difundida en México, los primeros 12 días del mes representan el comportamiento climático de enero a diciembre, respectivamente. Posteriormente, del 13 al 24, la interpretación se realiza de forma inversa, asignando cada día a los meses del año en retroceso.

Aunque no existe un documento que respalde su origen, se han encontrado referencias similares en civilizaciones antiguas como la babilónica, así como en tradiciones hebreas y culturas prehispánicas de América Latina. En estos casos, la observación del clima estaba estrechamente ligada a las actividades de siembra y cosecha, por lo que anticipar lluvias, sequías o heladas resultaba fundamental.

En el contexto actual, las lluvias que caen en enero suelen generar interpretaciones desde la visión de lo que se supone son las cabañuelas. Para algunos, un inicio de año lluvioso podría anticipar meses con mayor precipitación; para otros, la ausencia o presencia de lluvias en este periodo solo indica un posible ajuste en el calendario tradicional, incluso desplazando sus efectos hasta febrero.

Sin embargo, especialistas recuerdan que la predicción meteorológica moderna no depende de creencias, sino de la interacción de múltiples factores atmosféricos y oceánicos. Fenómenos como "El Niño" o "La Niña", junto con frentes fríos y corrientes de humedad, influyen de manera determinante en el comportamiento del clima durante el invierno. En este caso, las lluvias que han caído sobre México y especialmente en Jalisco, se deben al desplazamiento del Frente Frío 29 y el ingreso de humedad del océano Pacífico en combinación con inestabilidad atmosférica.

Enero suele ser un mes de contrastes en México, con episodios de frío, lluvias y cambios bruscos de temperatura. A pesar de los avances tecnológicos en los modelos de pronóstico, el clima mantiene un margen de incertidumbre y por ello, la creencia las cabañuelas se mantiene como una tradición por anticipar lo que depara el tiempo a lo largo del año.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: El SAT revela la verdad detrás de las multas por participar en tandas

OF