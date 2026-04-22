El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) ha implementado una serie de cortes estratégicos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estas suspensiones, que mantienen a varias zonas sin servicio hasta esta mañana del miércoles 22 de abril de 2026, responden a trabajos de mantenimiento preventivo y lavado de infraestructura clave .

Las autoridades buscan garantizar una mejor calidad del líquido para los habitantes, por lo que cuadrillas especializadas intervienen instalaciones vitales en San Pedro Tlaquepaque y Zapopan. Aunque la medida genera molestias temporales, es un paso necesario para optimizar la red hidráulica antes de la temporada de mayor demanda, asegurando que el recurso llegue en óptimas condiciones a los hogares tapatíos.

Lee también: Gobierno de Jalisco revisará apoyo económico para víctimas del 22 de abril

Colonias afectadas en Tlaquepaque y tiempos de recuperación

En el municipio, las labores comenzaron desde el lunes en el Tanque Cárcamo Las Juntas, afectando:

Brisas de Chapala

Las Juntas

Las Juntitas

Nueva Lázaro Cárdenas

Fraccionamiento Canto de la luna

Fraccionamiento Cumbres del Prado

Fraccionamiento Puerta del Prado

Fraccionamiento Villa del Prado

Para estas zonas, el servicio se restablece gradualmente durante esta tarde de miércoles . Sin embargo, un nuevo frente de trabajo inició la noche del martes en el Tanque Loreto, ubicado en la colonia Cerro del Cuatro.

Esto provoca que residentes de El Refugio, Guadalupe Ejidal, Tepeyac y el propio Cerro del Cuatro experimenten baja presión o falta total de agua . Según el cronograma oficial, el suministro en este segundo bloque se normalizará hasta la mañana del jueves 23 de abril .

Te recomendamos: Exigen apoyo ante crisis de desaparecidos

Zapopan se suma a los cortes programados

El Siapa también programó intervenciones en el Tanque Ballena, una instalación crucial para el poniente del AMG. A partir de las 23:00 horas de este miércoles 22 de abril, los técnicos iniciarán el desfogue y lavado de este depósito . Como consecuencia directa, las colonias La Victoria, Loma Bonita Residencial y Santa Eduwiges sufrirán la interrupción temporal del servicio de agua potable. Las autoridades han declarado que la recuperación de la presión en las tuberías de esta zona será paulatina, estimando que los hogares zapopanos vuelvan a contar con el flujo regular hasta la mañana del viernes 24 de abril .

¿Cómo mitigar el impacto en tu hogar?

Ante estos cortes, la prevención es tu mejor aliada. El organismo operador ha puesto a disposición de la ciudadanía el servicio de pipas gratuitas a través de la línea SIAPATEL (073) y sus redes sociales oficiales.

Para sobrellevar la falta de agua, aplica estas recomendaciones:

Almacena agua en recipientes limpios y con tapa antes de que inicie el corte en tu zona.

Prioriza el uso del líquido exclusivamente para consumo humano, preparación de alimentos e higiene básica.

Pospón el lavado de ropa, vehículos o riego de jardines hasta que la presión se normalice.

Revisa que tus llaves estén bien cerradas para evitar desperdicios o fugas cuando el sistema se reactive de forma repentina.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Te puede interesar: Líbano exige salida del Ejército israelí de su territorio para negociar la paz

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF