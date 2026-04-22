El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) ha implementado una serie de cortes estratégicos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estas suspensiones, que mantienen a varias zonas sin servicio hasta esta mañana del miércoles 22 de abril de 2026, responden a trabajos de mantenimiento preventivo y lavado de infraestructura clave. Las autoridades buscan garantizar una mejor calidad del líquido para los habitantes, por lo que cuadrillas especializadas intervienen instalaciones vitales en San Pedro Tlaquepaque y Zapopan. Aunque la medida genera molestias temporales, es un paso necesario para optimizar la red hidráulica antes de la temporada de mayor demanda, asegurando que el recurso llegue en óptimas condiciones a los hogares tapatíos.En el municipio, las labores comenzaron desde el lunes en el Tanque Cárcamo Las Juntas, afectando:Para estas zonas, el servicio se restablece gradualmente durante esta tarde de miércoles. Sin embargo, un nuevo frente de trabajo inició la noche del martes en el Tanque Loreto, ubicado en la colonia Cerro del Cuatro.Esto provoca que residentes de El Refugio, Guadalupe Ejidal, Tepeyac y el propio Cerro del Cuatro experimenten baja presión o falta total de agua. Según el cronograma oficial, el suministro en este segundo bloque se normalizará hasta la mañana del jueves 23 de abril.El Siapa también programó intervenciones en el Tanque Ballena, una instalación crucial para el poniente del AMG. A partir de las 23:00 horas de este miércoles 22 de abril, los técnicos iniciarán el desfogue y lavado de este depósito. Como consecuencia directa, las colonias La Victoria, Loma Bonita Residencial y Santa Eduwiges sufrirán la interrupción temporal del servicio de agua potable. Las autoridades han declarado que la recuperación de la presión en las tuberías de esta zona será paulatina, estimando que los hogares zapopanos vuelvan a contar con el flujo regular hasta la mañana del viernes 24 de abril.Ante estos cortes, la prevención es tu mejor aliada. El organismo operador ha puesto a disposición de la ciudadanía el servicio de pipas gratuitas a través de la línea SIAPATEL (073) y sus redes sociales oficiales. Para sobrellevar la falta de agua, aplica estas recomendaciones:Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF