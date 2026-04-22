El primer ministro libanés, Nawaf Salam, exigió la retirada “total” de las tropas israelíes de su territorio y el retorno de los prisioneros y desplazados libaneses por el ataque israelí en el marco de las negociaciones lanzadas en Washington para prolongar el alto el fuego actual.

“Nuestro objetivo en estas negociaciones es una retirada de las fuerzas israelíes de Líbano, el retorno de los prisioneros libaneses y de las personas desplazadas de sus ciudades”, afirmó Salam en París, en una comparecencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron.

En vísperas de una segunda reunión en Washington prevista para mañana, el jefe del Gobierno libanés indicó que no es la primera vez que negocian con Israel, pidió que se vuelva al acuerdo de alto al fuego adoptado en noviembre pasado.

Salam reconoció que esas negociaciones serán “exigentes” y que precisarán del apoyo de los socios de Líbano, entre los que contó a Francia, a la que agradeció su respaldo financiero y apeló a continuar, puesto que señaló que su país requiere de 500 millones de euros para hacer frente a la crisis humanitaria que atraviesa el país y de la que solo han recibido “una parte limitada” por ahora.

El primer ministro libanés insistió en su compromiso de proseguir con las reformas en su país, de proseguir combatiendo al grupo terrorista Hezbolá, pero indicó que no podrá hacerlo si no recupera la estabilidad, lo que pasa por la salida de las tropas israelíes.

El primer ministro libanés recibió en ese sentido el respaldo de Macron, que consideró que el desarme de Hezbolá deben hacerlo las fuerzas armadas libanesas, con el apoyo económico de otros países, pero con la plena soberanía de su territorio.

“Cuanto más tiempo dure la ocupación de una parte del territorio libanés o su bombardeo, más débil será su capacidad para desarmar a Hezbolá de forma duradera”, indicó el presidente galo, que consideró que “corresponde a las autoridades libanesas definir el camino de ese desarme, vía la fuerza, la negociación o el reclutamiento de unos y otros”.

Macron se mostró dispuesto a mantener el compromiso de Francia en el territorio libanés a través de la participación de cascos azules galos en la Fuerza de Paz de la ONU, pese a que uno de ellos perdió la vida el pasado fin de semana en un ataque que el presidente galo atribuyó a Hezbolá.

En este sentido, Salam reiteró el compromiso de su Gobierno de buscar a los responsables de ese crimen.

EFE

Hezbolá lanza nuevos ataques

El grupo chií libanés Hezbolá confirmó el lanzamiento de un ataque con cohetes y drones contra una posición militar en el Norte de Israel, en respuesta a las violaciones del alto al fuego cometidas por el Estado judío desde su entrada en vigor hace cinco días.

La acción fue perpetrada con “una andanada de proyectiles” y aviones no tripulados, y tuvo como objetivo una posición en la localidad israelí de Kfar Giladi, donde se había originado un ataque previo de artillería contra el Sur del Líbano, indicó el movimiento chií en un comunicado.

Hezbolá defendió el lanzamiento como una “respuesta a las flagrantes y documentadas violaciones cometidas por el enemigo israelí, que superan las 200 desde la entrada en vigor del alto al fuego, e incluyen ataques contra civiles y la destrucción de sus hogares y aldeas en el Sur del Líbano”.

Israel reemplaza el Cristo que soldados destrozaron a martillazos

El Ejército de Israel instaló una cruz de madera y un Cristo de metal en la localidad de Debel, en el sector central del Sur del Líbano, después de que el domingo saliera a la luz la imagen de uno de sus soldados destrozando a martillazos otra figura a tamaño real en el lugar.

“En plena coordinación con la comunidad local de Debel en el Sur del Líbano, la estatua dañada fue reemplazada por tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército)”, recoge el comunicado castrense emitido al respecto.

El Comando Norte del Ejército de Israel coordinó el reemplazo “desde el momento en que recibió información del incidente”.

“Las FDI expresan su profundo arrepentimiento por el incidente y están trabajando para asegurarse de que no vuelve a ocurrir en el futuro”, continúa el comunicado.

CT