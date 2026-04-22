Movimiento Ciudadano Jalisco ofrece curso a mujeres para formar líderes políticas

Movimiento Ciudadano Jalisco se ha dado a la tarea de priorizar recursos, tiempo y acciones para que las mujeres avancen en su capacitación y formación política y profesional.

En este sentido, el sábado 18 de abril se realizó la primera sesión del curso de Formación Política de Alto Nivel, llevado a cabo en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, e impartido por diversos ponentes. El curso forma parte del programa anual de trabajo de la Delegación de Mujeres, encabezado por Lolis López Jara.

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Mujeres gobernando municipios de Jalisco

Movimiento Ciudadano Jalisco cuenta con 16 presidentas municipales quienes, en conjunto, gobiernan a más de 1.8 millones de jaliscienses, incluyendo a Guadalajara, la capital del Estado. Asimismo, la Bancada Naranja del Congreso Local está integrada mayoritariamente por diputadas, así como una gran cantidad de regidoras y mujeres en posiciones de toma de decisiones en los gobiernos.

Estos números son el reflejo de las labores de capacitación e impulso que Movimiento Ciudadano les ha dado a las mujeres. Otro ejemplo es que, por convencimiento y convicción, año con año se duplican los recursos económicos que, como partido político, por ley debería de invertir en este rubro.

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Una capacitación positiva

“Históricamente en Movimiento Ciudadano Jalisco hemos tenido experiencias muy positivas de capacitación e impulso político a las mujeres. Uno de los pilares para mí como dirigente, es la capacitación permanente de nuestros cuadros, especialmente de las mujeres, debemos estar siempre preparados para gobernar”, expuso la líder Mirza Flores.

Al finalizar los siete módulos que componen este curso, poco más de 150 mujeres, incluyendo 12 de nuestras presidentas municipales, habrán de contar con más herramientas y conocimientos para realizar labor política y/o de gobierno de manera más eficiente, profesional y cercana a los ciudadanos.

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