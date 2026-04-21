Gobierno de Jalisco revisará apoyo económico para víctimas del 22 de abril

Este martes el gobierno de Jalisco dio a conocer la reunión sostenida por Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, con un grupo representativo mayoritario de personas afectadas por las explosiones del 22 de abril de 1992, encabezado por Sonia Solórzano.

A 34 años de los hechos, el mandatario estatal afirmó que se garantizan los recursos suficientes para cubrir, en este año, sus pensiones y gastos a través del Fideicomiso Apoyo de Seguridad Social (FIASS), sin embargo, se revisará el fondo para garantizar el apoyo también en años siguientes.

"Quiero garantizar los recursos suficientes para el pago de pensiones y gastos, para absolutamente todas las personas que se encuentren dentro del Fideicomiso", afirmó el mandatario estatal.

Pero debido a que los recursos del FIASS están en riesgo de agotarse, Lemus Navarro agregó que se realizará un estudio actuarial para el cálculo de las necesidades financieras, con el objetivo de presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado de Jalisco y asegurar la aportación de estos recursos en un futuro.

"Además de garantizar los recursos para las pensiones de este año, con base en un estudio actuarial, voy a enviar una iniciativa de ley al Congreso del Estado de Jalisco para garantizar, para el futuro, hasta el último día, que se tengan los recursos suficientes para el pago de pensiones", señaló Lemus Navarro.

Con esto, señaló el Gobernador, se garantizará que las personas afectadas tengan certeza sobre dichos recursos en las próximas administraciones estatales, en cumplimiento a los compromisos establecidos con ellas y ellos.

"Es un compromiso que yo hice como Presidente Municipal de Guadalajara, y ahora como Gobernador de Jalisco, de apoyar a todas las personas que resultaron afectadas por las explosiones del 22 de abril, porque nunca se nos puede olvidar estos trágicos momentos que vivimos", destacó.

Hay también acompañamiento en salud

En compañía de Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, y Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud, el mandatario estatal señaló que continuará el respaldo en las atención médica que necesiten.

Explicó que en el Hospital General de Occidente, conocido como Hospital Zoquipan, se habilitó un consultorio especializado y una farmacia para ellas y ellos.

A esto se sumará facilitar operaciones, prótesis y sillas de ruedas para quienes lo necesiten.

Sonia Solórzano afirmó que, al día de hoy, no hay pendientes respecto a la atención médica que brinda el Gobierno del Estado a las personas afectadas.

"Es una realidad que el Estado y el Municipio siempre han estado a la par con nosotros, con la responsabilidad, solventando todas las necesidades de todas las víctimas que dependemos de ese Fideicomiso. Es una realidad que PEMEX nunca ha dado un solo peso, nunca ha reconocido el daño tan grande que nos provocó", señaló Sonia Solórzano.

"Le pedimos a PEMEX que, por favor, voltee a vernos. A la Presidenta, ojalá que nos escuchara, que realmente intervenga en esto porque merecemos verdad y justicia", comentó.

En su periodo al frente del Gobierno de Guadalajara, Pablo Lemus presentó una iniciativa para asegurar un presupuesto anual de 4 millones de pesos al FIASS, la cual fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento tapatío.

Lemus Navarro señaló que el Gobierno de Jalisco y el Gobierno de Guadalajara hacen frente ante las necesidades de las personas afectadas, dado que Petróleos Mexicanos (PEMEX), no realiza aportaciones económicas al FIASS.

"Vamos a seguir exigiendo a PEMEX que también responda y apoye a todas las personas que resultaron afectadas", dijo el Gobernador del Estado.

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El dato

El 22 de abril de 1992, después de las 10 de la mañana, se presentó una serie de explosiones en más de 10 kilómetros de colectores del sector Reforma, generada por un derrame de combustible en el sistema de drenaje.

Las primeras explosiones se presentaron en la esquina de la Calzada Independencia y Aldama y la segunda en el cruce de Gante y 20 de noviembre. Las principales colonias afectadas fueron Analco, Las Conchas, San Carlos y Atlas.

MF