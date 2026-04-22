El Gobierno de Jalisco anunció que cada niña y niño que nazca en el estado tendrá acceso al Seguro Médico al Estilo Jalisco, sin importar si tienen seguridad social o no, por lo que garantizarán que haya una cobertura universal en salud al 100% para este sector de la población.

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Lemus firma decreto de Protección Médica para las Niñas y los Niños de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, firmó un decreto de Protección Médica para las Niñas y los Niños de la entidad para que todos los estudiantes de educación básica del estado de escuelas públicas y privadas cuenten con el Seguro Médico al Estilo Jalisco.

Independientemente de que sus papás sean o no derechohabientes, las niñas y los niños de todo el estado de Jalisco, 1.6 millones de niñas y niños, van a poder acceder completamente gratuito a los servicios de salud del estado. Entre los servicios que podrán brindarse a los menores de edad del estado al atenderse en los sistemas de salud de la entidad se encuentran consultas médicas, cirugías, medicamentos y servicios hospitalarios de primer y segundo nivel.

"Si tienen un accidente y se rompen un brazo, si tienen alguna enfermedad pasajera o alguna enfermedad más complicada, atención médica, medicamentos, tratamientos, prótesis, cualquier cosa que se necesite para atender a nuestras niñas y niños".

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La cobertura será tanto al interior de los centros educativos como en su vida cotidiana

El Gobierno estatal explicó que la afiliación será automática conforme al padrón de la Secretaría de Educación Jalisco, y la cobertura será tanto al interior de los centros educativos como en su vida cotidiana, para que tengan la oportunidad de atenderse. Por otra parte, el mandatario estatal anunció que enviará una iniciativa al Congreso del Estado para que el transporte gratuito y la cobertura médica universal puedan quedar plasmados en la Constitución de Jalisco.

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