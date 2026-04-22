Colectivos de búsqueda, familias y organizaciones de derechos humanos solicitaron al Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, que respalde públicamente la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas y promueva acciones concretas frente a la crisis de desapariciones en México, donde se reportan más de 132 mil personas no localizadas.

En una carta firmada por 104 colectivos, 315 familiares, 78 organizaciones y 149 personas solidarias, los firmantes pidieron que, durante su visita al país, el funcionario apoye de manera explícita la determinación del comité de llevar el caso mexicano ante la Asamblea General, al considerar que existen indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.

También solicitaron impulsar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia internacional especializada para fortalecer las labores de búsqueda, análisis forense e investigación, incluyendo posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

Además, demandaron la creación de mecanismos independientes que garanticen verdad, justicia y protección para las familias buscadoras, así como acompañamiento internacional bajo el marco de la ONU.

Las organizaciones pidieron que se fortalezca la presencia de la oficina del Alto Comisionado en México y que se asegure la participación efectiva de las familias en las decisiones. Señalaron que un respaldo público contribuiría a reforzar la protección ante los riesgos que enfrentan las personas buscadoras.

CT