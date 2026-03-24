Galilea no sabía qué era peor: si el agua muy negra que estaba saliendo de la llave de paso o que olía a drenaje. “Hoy está saliendo completamente negra, con un olor muy, muy feo a puro drenaje”, dijo. Su esposo mencionó que limpiaron el tinaco hace una semana, pero el agua salió oscura.

La solución para vecinos de la colonia Jardines del Country de Guadalajara tardará: “Hicimos nuestro reporte (ante el SIAPA) y nos dicen que entre 1 y 5 días nos van a venir a checar y a ver si se puede arreglar”. El problema no es solo ellos, estiman que son hasta 20 vecinos, por lo menos, quienes han recibido agua oscura y con mal olor en sus viviendas.

Otras vecinas corroboraron dicha situación, incluso con videos documentados de la mala calidad del agua recibida.

Pese a que el SIAPA informó que atendería los reportes de agua turbia o con mal olor suministrada a los habitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, estos persisten: según el organismo, son al menos 170 colonias las que han registrado reportes de mala calidad del agua, ya sea turbia o con mal olor, durante las últimas semanas.

Sin embargo, el problema se ha extendido a colonias de otros municipios como Lomas del Camichín, en Tonalá. El agua sigue saliendo sucia, explicó Luis Fernando López, vecino de la colonia: “El agua llega como si estuviera sucia, tiene días así. Otras veces también salía así, pero me estaba bañando y empezó a oler mal, horrible”, contó.

La problemática se agudizó, según el organismo, a raíz de haber detectado descargas de aguas residuales de forma irregular en el Sistema Antiguo de Abastecimiento de Chapala–Guadalajara. Este medio documentó cuatro descargas de aguas residuales en el arroyo Seco el pasado 17 de marzo. Dicho caudal desemboca en el canal de Las Pintas, el cual va a parar a la planta potabilizadora número 1 de Miravalle y que limpia el agua de la mayor parte de la ciudad.

En Zapopan, aunque no reciben agua de la PP1, también han presentado problemas, reconoce el alcalde Juan José Frangie, quien urgió a atender el problema mientras zapopanos también se ven afectados: “En la colonia Mariano Otero, Zapopan, está saliendo el agua sucia y parece que tiene aceite, con un ligero olor a gasolina”, dijo Elizabeth Hernández.

Académicos de la Universidad de Guadalajara fueron quienes advirtieron que las plantas potabilizadoras no cumplen con las normas oficiales; incluso han detectado microorganismos patógenos, algas, entre otros, por lo que sugieren que “no hay tratamiento” adecuado para su potabilización.

La especialista afirmó que la autoridad debió emitir una alerta sanitaria ante los riesgos para la salud pública, por lo que la recomendación es que no se utilice por parte de los ciudadanos.

Niveles de coliformes, dentro de parámetros permisibles

El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, aseguró que los niveles de coliformes detectados en análisis de calidad del agua realizados por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) se encuentran dentro de los parámetros permisibles.

“Han encontrado dentro de parámetros permisibles los niveles de coliformes, que lo ideal es que no haya. Sí existe un rango previsible porque el agua no es para consumirse”, señaló el funcionario.

Pérez Gómez explicó que la concentración debe ser menor a 1.1 partículas por cada 100 mililitros. “La cantidad de coliformes es menor a 1.1 partículas por cada 100 mililitros; es una cifra permisible. Lo ideal es que no haya nada, pero, de nueva cuenta, como el agua del grifo en México no es para beber, esta concentración se considera dentro de norma”, indicó.

La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 establece como límite “1.1 o no detectable” de E. coli o coliformes termotolerantes por cada 100 mililitros.

No se ha informado si en las muestras recientes hubo presencia de coliformes fecales. Sin embargo, en 2025 se detectaron en al menos 15 puntos de muestreo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de un total de 16 mil 862 pruebas realizadas.