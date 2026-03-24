Ante los problemas de agua turbia y con mal olor que afectan a cerca de 180 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, especialistas en temas hídricos advirtieron que, debido al desconocimiento del nivel de contaminación y de los materiales presentes en el líquido, los filtros domésticos —incluso los avalados por la Cofepris— no garantizan su potabilidad.

Josué Sánchez Tapetillo, experto en gestión de recursos hídricos, explicó que estos dispositivos pueden mejorar el aspecto, pero no eliminan olores ni contaminantes complejos, como bacterias o metales pesados. Señaló que, aunque algunos filtros quitan el color, no aseguran la eliminación de sustancias nocivas.

El especialista cuestionó que el SIAPA sostenga que el agua turbia no representa un riesgo, sin presentar pruebas. Por su parte, autoridades sanitarias en Jalisco recomendaron no utilizar agua de la llave para consumo o higiene bucal y optar por agua de garrafón, aunque esta medida resulta costosa a largo plazo.

También se han reportado afectaciones como irritaciones y malestares gastrointestinales, sin que exista aún un estudio que confirme su relación directa con el agua. Especialistas coinciden en que se requiere un diagnóstico integral para determinar riesgos y soluciones específicas.

Hace unas semanas, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que la mala calidad del agua se debe a descargas irregulares realizadas tanto por particulares como por entes públicos hacia las redes del SIAPA, lo que terminó por afectar el suministro que llega a los hogares.

No obstante, el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, aseguró que los niveles de coliformes detectados en análisis de calidad del agua realizados por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) se encuentran dentro de los parámetros permisibles.

La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 establece como límite “1.1 o no detectable” de E. coli o coliformes termotolerantes por cada 100 mililitros.