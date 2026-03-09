Siapa; esta es la única sucursal de Guadalajara que atiende los sábados

Frente a las últimas quejas y reportes realizados al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) por la mala calidad del agua en cientos de colonias de Guadalajara, es posible que sus líneas de atención digitales estén un poco saturadas.

Ante este panorama, bien sea porque necesites realizar un pago o una aclaración de manera presencial y, no puedas hacerlo de lunes a viernes, en esta nota te contamos cuál es la única sucursal del Siapa que brinda servicio los días sábados.

Siapa confirmó fallas en las últimas semanas

En las últimas semanas, habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) han reportado al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) la caída de agua turbia o con mal olor en los hogares. Fue en días recientes que el organismo reconoció que un 10% de las colonias tapatías presenta este problema, atribuido, principalmente a dos razones:

A la contaminación que ya trae el agua que viene del sistema Antiguo de Chapala, así como a su potabilización en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, en los límites entre Guadalajara y Tlaquepaque.

Y a la infraestructura obsoleta y deteriorada, así como redes hidrosanitarias viejas que provocan vulnerabilidad en el abastecimiento y fallas en la calidad del agua.

Asimismo, el Siapa descartó que el actual problema represente un riesgo de salud para la población.

Esta es la única sucursal del Siapa que atiende los sábados

Según revisó en tiempo real esta casa editorial, la única sucursal del Siapa en Guadalajara que atiende los sábados es el Centro Operativo González Gallo, localizado en Avenida Dr. R. Michel Número 461, esquina con González Gallo, colonia Las Conchas.

La sucursal solo permite realizar —los sábados— el pago del servicio o aclaraciones, en un horario de 08:00 a 13:00 horas.

Por último y, si prefieres corroborar antes en línea, este es el número del Siapatel: 33 3668 2482.

ESPECIAL/SIAPA

AO

