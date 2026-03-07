La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que no habrá aplicación del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en combustibles del 7 al 13 de marzo, por lo que los consumidores deberán pagar el impuesto completo por cada litro de gasolina y diésel.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer esta semana que las tres principales gasolinas comercializadas en México —magna, premium y diésel— no contarán con el subsidio del IEPS.

Este estímulo, auspiciado por el Gobierno Federal, se emplea para disminuir el impacto económico a los consumidores cuando los precios internacionales del petróleo tienen aumentos bruscos. De acuerdo con las cuotas vigentes del IEPS, el impuesto que se aplica a los combustibles es el siguiente:

6.7 pesos por litro a la Magna.

5.65 pesos por litro a la Premium.

7.36 pesos por litro al diésel.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía informó —con base en el registro de estaciones de servicio y el monitoreo del mercado energético— que el precio de la gasolina en el país es alrededor de 23.3 pesos por litro de la Magna, 25.7 pesos por litro de la Premium y 26.3 pesos por litro del diésel.

Según la entidad, tan solo al interior del Área Metropolitana de Guadalajara los precios de la gasolina son ligeramente mayores al promedio del país; la Magna ronda los 23.6 pesos por litro y la Premium está arriba de los 26 pesos por litro.

El panorama internacional define los precios de la gasolina

Cabe enfatizar que el precio de los combustibles depende del mercado energético a nivel mundial, específicamente, de las fluctuaciones del coste del petróleo y de los combustibles refinados.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) indica que Medio Oriente es uno de los mayores productores, pues este comercializa el 30% del petróleo a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos meses, el mercado petrolero ha reportado susceptibilidad debido a las actuales tensiones geopolíticas de la región. Tal es el caso del Estrecho de Ormuz, ruta por donde transita una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, y que está bajo el control de la República Islámica.

Pemex, por su parte, reporta que las exportaciones del petróleo mexicano presenta variaciones de entre 70 y 75 dólares por barril, esto debido a la situación antes mencionadas y a las decisiones de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC).

AO