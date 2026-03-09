Quemaduras en casa; ¿cómo prevenirlas?

En el día a día, el uso de fuego es indispensable para la cotidianidad; desde las primeras fogatas de la prehistoria, hasta las modernas estufas de gas o eléctricas. El fuego permite cocinar nuestros alimentos, calentar las casas en el frío, quemar lo que nos rodea, sin embargo, es justo por esa naturaleza indócil que se deben extremar precauciones para que no sucedan accidentes como las quemaduras, las cuales pueden ocasionar desde ampollas hasta la pérdida de piel.

Estos son los diferentes tipos de quemaduras

Las quemaduras son lesiones en los tejidos corporales por un contacto con calor, electricidad, radiación o sustancias químicas; estas se clasifican de acuerdo con el grado de profundidad y extensión de la lesión en la piel.

Las quemaduras de primer grado dañan la capa exterior de la piel —que es llamada epidermis— causan dolor, enrojecimiento e hinchazón, de acuerdo con el Manual de Merck de Información Médica General.

En el caso de las de segundo grado, causan daño a la capa externa y media del tejido, es decir, la epidermis y la dermis, por lo que se presentan malestares como dolor, enrojecimiento, hinchazón y apilamiento.

Las quemaduras de tercer grado causan una destrucción de los tejidos, en la epidermis, la dermis e hipodermis, y la piel se puede sentir adormecida. Estas son las más graves.

Para prevenir los accidentes en el hogar se recomienda:

Guardar los productos químicos, incluyendo la gasolina, fuera del alcance de los niños. Colocar tapas sobre cualquier enchufe eléctrico que esté al alcance de los niños. Guardar los cerillos y encendedores en un cajón cerrado con llave. Nunca dejar veladoras encendidas sin supervisión. Si fuma, no lo haga en la cama y deshágase de los cigarros usados. No dejar que los niños jueguen cerca del horno o estufa, ni que lo ayuden a cocinar cerca de ellos Tras su uso, desenchufar las planchas calientes (planchas para ropa y cabello) y mantenerlas fuera del alcance de los niños. Al cocinar, colocar los mangos de las ollas y sartenes hacia atrás, o usar los quemadores de la parte trasera de la estufa, de forma que no queden al alcance de los niños.

En caso de algún accidente con fuego, consulte a su médico y evite usar remedios caseros que puedan empeorar la lesión en la piel.

En caso de quemaduras, la Academia Americana de Pediatría recomienda:

Sumergir la quemadura en agua fría, dejándola caer sobre la quemadura el tiempo suficiente como para enfriar el área y aliviar el dolor inmediatamente después de la lesión.

Evitar usar hielo sobre la zona lesionada, ya que esto puede retrasar la recuperación; tampoco frotar la quemadura, pues sólo aumentaría el tamaño de las ampollas.

Si el área lesionada no exuda, cubra la quemadura con una gasa estéril o un paño seco y limpio y busque atención médica de inmediato.

Evite usar remedios caseros, ya que pueden empeorar la quemadura.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

