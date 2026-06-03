SIAPA detecta 34 descargas de aguas residuales en canal de Las Pintas

El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui, confirmó que se han detectado 34 descargas de aguas residuales en el canal de Las Pintas, mismo que forma parte del Sistema Antiguo de Abastecimiento de Chapala a Guadalajara.

"Se detectaron cerca de 34 que corresponden a diferentes municipios que corresponden al organismo del SIAPA. Al SIAPA le corresponden 7 y ya atendimos 5 de ellas y estamos trabajando en dos más", dijo en entrevista.

El SIAPA informó desde el pasado 9 de marzo que detectó descargas irregulares de aguas residuales en el Sistema Antiguo de Abastecimiento de Chapala a Guadalajara, algunas de ellas fueron localizadas en el Arroyo Seco, el cual desemboca en el canal de Las Pintas y que forma parte del sistema que suministra de agua a la ciudad.

Varias de las descargas de aguas residuales en el cauce del Arroyo Seco observadas por este medio se detectaron en los límites de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque.

Jáuregui descarta que la presa de Las Pintas haya sido invadida

Por otro lado, Jáuregui descartó que la presa de Las Pintas haya sido invadida y que han intervenido en la zona.

"La presa de Las Pintas no tiene ninguna invasión de rellenos, incluso, hicimos una revisión con las primeras precipitaciones para retirar sólidos que arrastró el arroyo Seco y tenemos mucha hojarasca que ha llegado a esta zona. Hay una supervisión constante".

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Sobre el agua turbia, señaló que se han reducido los reportes de agua turbia, de color y con olor, incluso, llegando a tener de 130 a 150 cuando en marzo fueron más de mil reportes. El funcionario atribuye la situación a las limpiezas que se hacen en la infraestructura.

"¿Cómo lo estamos trabajando? Revisando las tuberías, generando los desfogues controlados para que la limpieza en la tubería esté bien y revisando constantemente el volumen que sale de cada una de las plantas potabilizadoras", comentó.

Sobre las inundaciones, el director del SIAPA dijo que las lluvias son las de mayor problema con las inundaciones por el arrastre de basura y sedimentos, pero que han trabajado con los municipios para intervenir cauces y vasos reguladores para evitar problemas de inundaciones.

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NA