El día de ayer 3 de junio, entró en vigor en Jalisco la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales del Estado de Jalisco y sus Municipios, mejor conocida como Ley de Pantallas Seguras. La normativa restringe el acceso de menores de 14 años a redes sociales en los planteles escolares salvo para fines educativos; la normativa se extiende a plazas públicas y a puntos gratuitos de acceso a red.El interés principal por el que fue creada la ley fue para combatir el ciberacoso, sexting, grooming, extorsiones, contenido dañino, violencia digital, adicción a pantallas y proteger datos sensibles que puedan generar usuarios, a fin de evitar consecuencias graves en el desarrollo, salud mental e integridad personal de los menores de edad. Todo ello con miras a que internet sea un espacio más seguro para las y los menores de edad.En ese sentido, los administradores de redes de internet en escuelas y espacios públicos deberán crear filtros de manera que los niños no puedan navegar en redes sociales.Se establecieron sanciones para establecimientos o centros educativos con multas que van desde las 10 hasta las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir: entre mil 173 y 11 mil 731 pesos mexicanos. De igual forma se podrían anunciar suspensiones o amonestaciones.OB