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Puntos clave para entender la Ley de Pantallas Seguras en Jalisco

La Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales del Estado de Jalisco y sus Municipios entró en vigor el día de ayer

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así funcionará la Ley de Pantallas Seguras en Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Así funcionará la Ley de Pantallas Seguras en Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El día de ayer 3 de junio, entró en vigor en Jalisco la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales del Estado de Jalisco y sus Municipios, mejor conocida como Ley de Pantallas Seguras. La normativa restringe el acceso de menores de 14 años a redes sociales en los planteles escolares salvo para fines educativos; la normativa se extiende a plazas públicas y a puntos gratuitos de acceso a red.

El interés principal por el que fue creada la ley fue para combatir el ciberacoso, sexting, grooming, extorsiones, contenido dañino, violencia digital, adicción a pantallas y proteger datos sensibles que puedan generar usuarios, a fin de evitar consecuencias graves en el desarrollo, salud mental e integridad personal de los menores de edad. Todo ello con miras a que internet sea un espacio más seguro para las y los menores de edad.

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Para ello, se contemplan los siguientes puntos clave

  • La Ley de Pantallas Seguras fue aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco el 14 de mayo de 2026; entró en vigor el 3 de junio en todo el estado
  • Se restringe el uso de redes sociales a menores de 14 años cuando no se trate de fines educativos, actuando como un mecanismo de prevención cognitiva
  • Se deberá un órgano consultivo transversal, presidido por el Gobernador del Estado, para coordinar las políticas públicas en la materia; se tienen 30 días para la instalación del Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
  • Se establecen derechos y obligaciones para los padres, madres o tutores, destacando la implementación de mecanismos de control parental y la prevención del uso excesivo de dispositivos
  • Los municipios de Jalisco deberán adecuar sus reglamentos para supervisar establecimientos con acceso a internet. Se implementarán buenas prácticas de seguridad digital en escuelas y espacios públicos
  • Introducción de mecanismos alternos para solucionar conflictos entre menores de edad
  • Establecimiento de responsabilidades que van desde amonestaciones hasta multas por incumplimientos

En ese sentido, los administradores de redes de internet en escuelas y espacios públicos deberán crear filtros de manera que los niños no puedan navegar en redes sociales.

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¿Qué pasará si hay incumplimiento a la Ley de Pantallas Seguras?

Se establecieron sanciones para establecimientos o centros educativos con multas que van desde las 10 hasta las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir: entre mil 173 y 11 mil 731 pesos mexicanos. De igual forma se podrían anunciar suspensiones o amonestaciones.

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