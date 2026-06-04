El día de ayer 3 de junio, entró en vigor en Jalisco la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales del Estado de Jalisco y sus Municipios, mejor conocida como Ley de Pantallas Seguras. La normativa restringe el acceso de menores de 14 años a redes sociales en los planteles escolares salvo para fines educativos; la normativa se extiende a plazas públicas y a puntos gratuitos de acceso a red.

El interés principal por el que fue creada la ley fue para combatir el ciberacoso, sexting, grooming, extorsiones, contenido dañino, violencia digital, adicción a pantallas y proteger datos sensibles que puedan generar usuarios, a fin de evitar consecuencias graves en el desarrollo, salud mental e integridad personal de los menores de edad. Todo ello con miras a que internet sea un espacio más seguro para las y los menores de edad.

Para ello, se contemplan los siguientes puntos clave

La Ley de Pantallas Seguras fue aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco el 14 de mayo de 2026 ; entró en vigor el 3 de junio en todo el estado

fue aprobada por el el ; Se restringe el uso de redes sociales a menores de 14 años cuando no se trate de fines educativos, actuando como un mecanismo de prevención cognitiva

cuando no se trate de fines educativos, actuando como un mecanismo de prevención cognitiva Se deberá un órgano consultivo transversal, presidido por el Gobernador del Estado , para coordinar las políticas públicas en la materia; se tienen 30 días para la instalación del Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ,

, para coordinar las políticas públicas en la materia; se tienen , Se establecen derechos y obligaciones para los padres, madres o tutores, destacando la implementación de mecanismos de control parental y la prevención del uso excesivo de dispositivos

Los municipios de Jalisco deberán adecuar sus reglamentos para supervisar establecimientos con acceso a internet. Se implementarán buenas prácticas de seguridad digital en escuelas y espacios públicos

Introducción de mecanismos alternos para solucionar conflictos entre menores de edad

Establecimiento de responsabilidades que van desde amonestaciones hasta multas por incumplimientos

En ese sentido, los administradores de redes de internet en escuelas y espacios públicos deberán crear filtros de manera que los niños no puedan navegar en redes sociales.

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¿Qué pasará si hay incumplimiento a la Ley de Pantallas Seguras?

Se establecieron sanciones para establecimientos o centros educativos con multas que van desde las 10 hasta las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir: entre mil 173 y 11 mil 731 pesos mexicanos. De igual forma se podrían anunciar suspensiones o amonestaciones.

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OB