Con el objetivo de que las y los tapatíos puedan vivir la gran fiesta que se vivirá en la ciudad ante la llegada del Mundial de Fútbol 2026, el ayuntamiento de Guadalajara ha impulsado una serie de actividades y programas para que esta justa deportiva se viva desde cada rincón del municipio, y para que las y los tapatíos y comerciantes del municipio también sean parte de ella.

Por ejemplo, en el rubro de "Impulso a la Economía Local", el ayuntamiento de Guadalajara ampliará el cierre de ciertos comercios hasta la medianoche, de forma que los negocios generen más ganancias y que la derrama mundialista llegue directamente al comercio local.

La gastronomía tapatía entra a la cancha en el Mundial

Además, a través de "Sabores Tapatíos", la alcaldía tapatía estará impulsando a pequeños comerciantes que elaboren alimentos tradicionales, como las fonditas o cocinas típicas, para que tengan sus propios stands en un pequeño espacio en el corazón de Guadalajara. Esto con el fin de que, quienes visiten el Centro puedan disfrutar de la comida local que aquí se ofrece.

Las y los comerciantes se ubicarán en el Jardín del Santuario de Guadalajara, y serán hasta 180 negocios locales de comida los que tendrán un espacio en este punto estratégico del municipio, destacó la alcaldesa Verónica Delgadillo.

Las y los comerciantes podrán vender sus desayunos, comidas o cenas, entre el 11 y el 19 de julio de las 10:00 a las 22:00 horas, sin importar de qué parte del municipio vengan. Para solicitar participar, solo deben acercarse al ayuntamiento a solicitar informes sobre esta estrategia.

En el rubro de "El Mundial en tu local", el ayuntamiento aportará un fondo especial para apoyar a que pequeñas fondas, cenadurías, taquerías, entre otros comercios dedicados a la gastronomía, puedan transmitir todos los juegos del Mundial, lo que, señaló Verónica Delgadillo, generará más ventas y vida a la economía local.

"No sólo pensamos en los grandes restaurantes. Pensamos también en esa pequeña fondita, en la taquería, que para quien esos 1 mil 500 pesos para pagar el acceso a los partidos es inalcanzable. ¿Cómo se beneficiaría si tiene acceso a proyectar los partidos?. ¿No creen que puede generar un poquito más de eso, considerando que la gente prefiere comerse los taquitos ahí, que en su casa, con el ambiente mundialista? Entonces esta una forma de impactar a sus pequeños comercios", resaltó.

Otro de los apoyos que brindará el ayuntamiento a las y los comerciantes, es el programa "Impulso Tapatío", en el cual jóvenes emprendedores y comerciantes podrán contar con su propio stand en el Corredor Chapultepec.

Serán 200 espacios para las y los tapatíos quienes ofrezcan productos creativos y originales quienes podrán mostrar sus artículos en este importante Pabellón durante el tiempo que dure la justa deportiva, de las 10:00 a las 22:00 horas.

Por otra parte, la alcaldesa destacó que el ayuntamiento ha apostado por convertir la derrama económica del Mundial en inversión para sus comunidades. Los ingresos extraordinarios del turismo que se refiere al impuesto hotelero estatal, financiarán un fondo especial que rondará entre 20 y 30 MDP, destinado a rehabilitar unidades deportivas.

Las y los vecinos participarán directamente en la decisión: ellos elegirán los espacios que se transformarán. Próximamente se darán a conocer los detalles del mecanismo de participación ciudadana para definir las obras, refirió Delgadillo durante la presentación en el ayuntamiento.

El Mundial de Fútbol también llegará a las colonias tapatías

Carlos González, director de Cultura del ayuntamiento tapatío, refirió por su parte que también se ha impulsado el poder llevar parte de esta justa deportiva a las colonias y los barrios de la Perla Tapatía, para que nadie se quede fuera del Mundial.

Por ejemplo, señaló, desde hace un mes se han llevado actividades relacionadas con la cultura de los países que estarán participando en la justa deportiva, como sus comidas o tradiciones, talleres, cuentacuentos, presentaciones artísticas y circo callejero.

También, dijo, los museos de la ciudad han llevado a sus salas distintas exposiciones encaminadas al Mundial de Fútbol, como, por ejemplo, en el Museo de Paleontología se presentará, a partir del sábado 6 de junio, la exposición "Un bipedo corre en el pasto", mientras que en la Casa Museo López Portillo se presentará la exposición "Once maneras de ponerse una camiseta", a partir del 10 de junio.

Además, sobre el Paseo Alcalde se tendrá la exposición fotográfica "La Unión Europea en la Cancha. Reflejos de una pasión compartida".

Para conocer la cartelera de actividades culturales que ofrecerá la Dirección de Cultura de Guadalajara, las y los interesados pueden consultar sus plataformas oficiales: en Facebook como @Cultura Guadalajara y en Instagram como @culturagdl.

El deporte no podía quedarse atrás

Desde el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) de Guadalajara se han llevado también distintas activaciones a las colonias y barrios, que incluyen desde retas y torneos de futbol y futbolito "de mesa", hasta el "macro evento": un torneo de videojuegos en el que todas y todos los jóvenes podrán participar, de acuerdo con lo dado a conocer por su titular, David Prado. El mismo se llevará a cabo el próximo 13 de junio en el Gimnasio Río de Janeiro, desde las 10:00 horas.

Pero no es todo, puesto que, además, se han impulsado intercambios de cartitas del álbum del Mundial, que se lleva a cabo durante la Vía RecreActiva, a la altura del Andador Chapultepec. Se lleva a cabo todos los domingo que restan hasta el próximo domingo 28 de junio, a partir de las 10:00 am.

Asimismo, en el Paseo Chapultepec, del 20 al 27 de junio, se tendrá una exposición de cartas mundialistas Gigantes. Pero no es todo, puesto que se tendrá también, el próximo 7 de junio, la Carrera Comude Guadalajara Mundialista 5K, y la 7.5K Adidas & Hub Sport.

Por otra parte, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, señaló que la tradicional Vía recreActiva nocturna, que se llevará a cabo el 06 de junio próximo, tendrá una edición Mundialista, con más de 60 actividades en más de 40 espacios públicos. Las y los asistentes están invitados a participar con las playeras de sus equipos favoritos.

"Porque todos estos programas, juegos, dinámicas, arte, cultura, de llevar el deporte y las activaciones a las colonias de Guadalajara, también nos ayudan a construir comunidad, porque el pretexto del deporte que siempre nos une buscamos llenar de vida los espacios públicos, para que para que tengan más razones para compartir con otros, para estar en la casa de todas y todos, que es nuestra ciudad. Y vamos a tener miles de visitantes de todas partes del mundo en la ciudad, pero a mi me encantaría que quienes lleguen a todas estas actividades, sean las y los vecinos, las y los tapatíos.", finalizó la alcaldesa Verónica Delgadillo.

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AO