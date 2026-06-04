Línea 5: Gratis por algunos días, pero, ¿cuánto costará el pasaje?

A partir de este 4 de junio, trasladarse al Aeropuerto Internacional de Guadalajara desde cualquier punto del Área Metropolitana será más accesible para los usuarios. Con el inicio de operaciones de la nueva Línea 5, los pasajeros podrán reducir tiempos de traslado sin pagar tarifas adicionales, ya que el costo del viaje será el mismo que el del transporte público convencional, de solo 11 pesos.

Si planeas utilizar este nuevo servicio, te contamos a partir de cuándo se cobrará el pasaje, cómo funcionará la ruta y cuáles serán las principales conexiones disponibles para llegar al aeropuerto de forma más rápida y económica.

La tarifa oficial de la Línea 5

El costo del pasaje para utilizar la Línea 5, conocida oficialmente como Mi Macro Aeropuerto, está definido por el sistema de transporte masivo del Estado. Los usuarios deben conocer esta información para evitar contratiempos al momento de abordar.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por Siteur, el pasaje general tiene un costo exacto de 11 pesos. Esta tarifa unificada busca facilitar el traslado de miles de personas diariamente hacia una de las zonas más concurridas de Jalisco.

Este precio aplica directamente para esta ruta estratégica que conecta la ciudad con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Representa una alternativa sumamente económica frente a los servicios privados que suelen elevar sus costos según la demanda del día.

Días de servicio gratuito por inauguración

Para celebrar el inicio de operaciones, las autoridades confirmaron que el servicio no tendrá costo durante sus primeros días, del 4 al 7 de junio. Esta es una oportunidad inmejorable para que los ciudadanos se familiaricen con el recorrido sin afectar su economía.

Durante este periodo gratis, los usuarios podrán subir a las unidades sin necesidad de validar su pago en las alcancías. El objetivo principal es incentivar el uso del transporte público y demostrar la eficiencia de esta nueva conexión aeroportuaria.

Una vez concluida esta fase de gratuidad, el sistema comenzará a cobrar la tarifa regular de 11 pesos. Por ello, es importante estar preparado y conocer los métodos de pago aceptados en las estaciones para los futuros traslados.

¿Cómo pagar el pasaje de la Línea 5?

Para agilizar el acceso a las unidades y evitar largas filas, el sistema de transporte prioriza el uso de las Tarjetas Mi Movilidad y Única al Estilo Jalisco. Este método electrónico es la forma más eficiente y segura de cubrir la cuota de viaje. También se podrá pagar en efectivo al comprar el boleto, como se haría para abordar el Tren Ligero o cualquier camión urbano.

Las tarjetas funcionan como el pase universal para todo el transporte público en la región. Al utilizar esta tarjeta inteligente, el cobro se realiza de forma automática, sin demoras y permitiendo un flujo constante de pasajeros hacia sus destinos.

Si el usuario decide no utilizar la tarjeta, se debe recordar que las alcancías de las unidades exigen el importe exacto. Las máquinas instaladas en las estaciones no dan cambio a los pasajeros bajo ninguna circunstancia, por lo que se debe ir preparado.

Línea 5 al Aeropuerto de Guadalajara: Lo que debes saber

Inicia operaciones este 4 de junio de 2026.

Conecta el AMG con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La tarifa regular será de 11 pesos por viaje.

El costo es el mismo que el del transporte público convencional.

El servicio será gratuito del 4 al 7 de junio por su inauguración.

Durante los días gratis no será necesario validar ni pagar el pasaje.

A partir del 8 de junio se comenzará a cobrar la tarifa normal de 11 pesos.

Se podrá pagar con las tarjetas Mi Movilidad y Única al Estilo Jalisco. También será posible pagar en efectivo al adquirir el boleto.

Las alcancías y máquinas requieren el monto exacto, ya que no entregan cambio.

La nueva ruta busca reducir tiempos de traslado y ofrecer una opción más económica para llegar al aeropuerto.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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