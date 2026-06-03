El Gobierno municipal de Zapopan inauguró el paso elevado de la avenida Patria que dirige hacia la avenida Universidad, en el poniente del municipio.

La obra se inaugura tras casi año y medio de trabajos y forma parte de los compromisos de campaña del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

El alcalde zapopano aclaró que el proyecto no solamente es para beneficiar a los automóviles, sino que es de carácter integral y busca beneficiar a todos los modelos de movilidad, como el ciclismo, así como a peatones.

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"No es una obra pensada solamente para automóviles. Ese modelo de ciudad ya quedó atrás. Hoy las mejores ciudades del mundo construyen infraestructura para todas y todos. Esta obra es una solución integral pensada para todos, para quien camina, para quien usa bicicleta, para quien utilice el transporte público", dijo el alcalde en la inauguración del proyecto vial.

La obra tuvo un costo de 374 millones de pesos y, además del paso superior vial, contó con adecuaciones para la salida de avenida Universidad hacia avenida Patria, banquetas con accesibilidad universal, reconfiguración de semáforos y paradas de transporte público, así como una ciclovía sobre la avenida Universidad.

"Por eso, esta obra incorpora banquetas con accesibilidad universal, ciclovía y condiciones más seguras para todas las personas", detalló el alcalde.

El alcalde reconoció que la obra no es una solución definitiva para el congestionamiento de la zona, pero aseguró que aliviará el conflicto vial, ya que también incluirá un parque lineal.

Parte de los trabajos incluyeron mover líneas de alta tensión que corrían por el andador central de las avenidas, retiro de cables, diálogo con los vecinos, entre otros.

El paso elevado tiene una longitud de 400 metros aproximadamente y comienza poco después del cruce de Pablo Neruda con la avenida Patria para conectar con la avenida Universidad , por lo que automovilistas que circulen por ese sentido podrán llegar a la avenida Universidad, evitando semáforos.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asistió al evento y dijo que han hecho intervenciones en la zona como en avenida Universidad, el parque lineal de avenida Patria, las avenidas Paseo Royal Country, Pablo Neruda, la calle Paseos de los Robles, cruceros seguros en la zona, entre otras.

A la par, resaltó que la infraestructura es vital para el desarrollo de las ciudades y que este jueves se va a inaugurar el proyecto del sistema BRT sobre Carretera a Chapala.

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MB