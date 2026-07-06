Ante los reportes de enfermedades y afectaciones en el organismo tras el contacto con el agua contaminada que llega a viviendas en alrededor de 200 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el director general del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Zapopan, Miguel Ochoa Plascencia, descartó que el líquido turbio genere daños en la piel.

Aseguró que no existe evidencia de problemas dermatológicos y en el Hospitalito se realizan estudios constantes del agua que reciben "y es un agua utilizable".

Piden basar el debate en estudios científicos

"Si el tema es hacer ruido, hagamos un estudio serio del agua, y hay estudios serios del agua, que esa agua está causando daño físico químico. Por supuesto a nadie nos gusta bañarnos con agua que tiene un color o un olor, pero de eso a que esté causando un daño dermatológico, digo, vamos viendo la evidencia", comentó.

Factores locales como el jabón o el nivel de PH del agua podrían causar las afectaciones en la piel, indicó.

"Podrá tener color, habrá que poner filtros, lo que ustedes quieran, pero no es un agua que cause un daño a la piel", afirmó luego de señalar que los estudios que realiza en el Hospitalito arrojan que el líquido no es dañino para el contacto con la piel.

El funcionario cuestionó las evidencias de vecinos y organizaciones, quienes aseguran que tras bañarse y utilizar el agua contaminada que llega a sus viviendas han presentado enfermedades como laringitis, fiebre tifoidea, infecciones estomacales, etcétera.

IMDEC denuncia presencia de metales pesados y coliformes

El pasado sábado, durante la manifestación que llevaron a cabo vecinos en Casa Jalisco y la Glorieta Minerva, la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), María González Valencia, señaló que han detectado la presencia de metales pesados en el agua, como mercurio, bromo, plomo, aluminio, entre otros. También han encontrado coliformes fecales y la falta de cloro residual.

Exigen soluciones y mayor transparencia en el SIAPA

Exigió acciones que mejoren la calidad del agua en el corto plazo, mayor transparencia en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), restaurar cuerpos de agua y pensar en reestructurar el organismo antes que emprender obras de infraestructura que beneficiarán al sector privado.

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