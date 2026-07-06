Emiten recomendaciones sobre uso y consumo de agua en el AMG

Durante las últimas semanas, usuarios del SIAPA han reportado recibir agua turbia, de color oscuro y con mal olor, lo que motivó a protestas y llamados para hacer declaratorias de emergencia.

Por ello, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) emitió una serie de recomendaciones para mantener a la ciudadanía informada sobre la calidad de agua, sugerencias sobre su uso en casa y dar cuenta del alcance de las atribuciones sanitarias del estado.

Recomendaciones para el uso del agua en casa

En primera instancia, el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que, hasta el 3 de julio pasado, los canales endémicos no muestran un incremento atípico en enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis o de piel asociadas con el uso de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Detalló que los datos de vigilancia en salud muestran que suman 54 mil 869 casos de enfermedades gastrointestinales desde el inicio de año y hasta la semana epidemiológica número 24; frente a 56 mil 448 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

También se contabilizan 8 mil 474 casos de conjuntivitis frente a 9 mil 326 casos identificados en los mismos periodos comparativos.

El titular de la dependencia estatal reiteró a la población que, en México, el agua proveniente de los sistemas de abastecimiento es más para su uso que para ingesta, por lo que es importante observar ciertas medidas preventivas en casa y atender las señales visibles de las características del agua antes de su uso.

Vigilancia sanitaria y normatividad

Mientras que José Antonio Muñoz Serrano, director de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), explicó que la labor de esta dependencia estatal se realiza con base en tres normativas federales.

• La NOM-127-SSA1-2021: establece las cantidades de cloro, flúor, PH, sólidos totales, color, dureza, coliformes, metales pesados, entre otros componentes.

• Los parámetros de la NOM-179-SSA1-2020: permiten determinar la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento mediante la medición de cloro, yodo, y agentes microbiológicos.

• La NOM-230-SSA1-2002: establece la vigilancia de la infraestructura de las instalaciones que proporcionan el abastecimiento de agua, sobre todo durante su manejo, además define los requisitos obligatorios para la toma de muestras.

Se explicó que el personal de verificación sanitaria de COPRISJAL realiza el muestreo y conservación de las muestras de agua, las cuales son remitidas al Laboratorio Estatal de Salud Pública, que cuenta con el reconocimiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Dichos resultados se remiten a los municipios y a los organismos operadores de agua de Jalisco, acciones que permiten tomar las medidas necesarias para garantizar la desinfección y distribución del agua por parte de los municipios y los organismos operadores de agua.

"Una prueba de calidad del agua requiere de una toma correcta, cadena de custodia, ser procesada en un laboratorio acreditado y por un método reconocido. Estos pasos permiten saber de dónde viene la muestra, cómo se conservó, qué se midió y bajo qué norma se interpretó".

La recomendación principal, desde hace años en el AMG, es no usar agua de la llave para beber ni preparar alimentos; para esos usos, el consumo recomendado es de agua de garrafón. También se recomienda agua de garrafón o purificada para el cepillado de dientes.

"Sobre el agua de la red, puede usarse para lavar trastes, ropa y limpieza general, siempre que no presente coloración marcada ni olor intenso. Para baño y lavado de manos, puede usarse bajo la misma condición", dijo Pérez Gómez.

¿Qué hacer en caso de presentar síntomas?

Ante síntomas de enfermedad gastrointestinal como diarrea, vómito, fiebre o irritación en piel o conjuntivitis, se insta a la ciudadanía a acudir a su centro de salud más cercano. En caso de dudas, también está a disposición la Línea Salud Jalisco, al número telefónico 33-3823-3220.

NG