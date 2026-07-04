Con botellas y vasos repletos de agua negra, amarilla y chocolatosa, así como carteles y críticas hacia el Plan Estratégico Integral del Agua —presentado en días pasados por el Gobierno del Estado—, cientos de ciudadanos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que reciben agua contaminada en sus hogares exigieron a las autoridades soluciones inmediatas para mejorar el servicio.

Desde Casa Jalisco, cuestionaron la estrategia gubernamental, la posible privatización de obras del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la falta de acciones previas para prevenir la problemática.

Vecinos de colonias de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan se manifestaron desde las 10:00 horas en la residencia oficial del Gobernador Pablo Lemus. “SIAPA corrupto”, “Báñate con esta agua” y “Queremos agua limpia” fueron algunas de las consignas.

También denunciaron que la estrategia gubernamental no tomó en cuenta la voz de los afectados ni de especialistas. Temen que la mala calidad del agua se agrave sin que el Plan Integral logre resolver la problemática.

Vecinos denuncian agua con olor a drenaje y gastos excesivos

Yolanda Vázquez, vecina de la colonia Álamo Oriente, en Tlaquepaque, refirió que el agua que llega a su casa tiene un color amarillento y olor a drenaje. Señaló que en las últimas dos semanas el problema se agravó.

“Si estamos pagando, tenemos derecho a que llegue el agua limpia [...]. Compro ocho garrafones de agua por semana. Cada garrafón me sale en 53 pesos. No podemos lavar ni las frutas ni las verduras con el agua que llega a la casa”, expresó.

Roberto, vecino de la colonia Alcalde Barranquitas, mencionó que sus hijos se han enfermado de fiebre tifoidea e infecciones estomacales debido al estado del agua; se han manifestado en diversas ocasiones en la Glorieta La Normal, pero no han recibido respuesta de la autoridad, alertó.

“Ya no podemos continuar con esta situación. Mis hijos se han enfermado por utilizar el agua sucia que llega a nuestra casa. La contaminación ha estado más grave en los últimos días”.

Cecilia, vecina de la colonia Olímpica, en Guadalajara, retó al Gobernador Pablo Lemus y a su gabinete a utilizar el agua que llega a su casa para lavarse los dientes, bañarse y cocinar. La mujer llevaba consigo dos botellas de plástico: una con agua amarilla y otra con un líquido completamente negro.

“El agua de Guadalajara no es para humanos. Nuestros visitantes y turistas se están bañando con esta agua [...]. Ya tenemos este problema desde principios de año y no es por las lluvias; lluvias siempre ha habido. No le están dando tratamiento al agua desde hace años”, enfatizó.

IMDEC alerta sobre posibles metales pesados

La directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), María González Valencia, sostuvo que la problemática del agua en la metrópoli es “criminal”. Detalló que han detectado presencia de metales pesados como bromo, mercurio y aluminio, entre otros.

Criticó las obras planteadas por el Gobierno del Estado, como el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, y en su lugar llamó a restaurar cuerpos de agua y atender las causas de la contaminación. “Lo que se está demandando son las alertas sanitarias para la protección de la salud”.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

