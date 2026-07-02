Con las 31 obras y acciones que llevará a cabo el Gobierno de Jalisco para mejorar la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y rescatar al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la estimación es que tres millones 150 mil habitantes de la metrópoli verán mejoras en el servicio que reciben.

Algunos trabajos ya arrancaron y en las próximas semanas podrían verse resultados en las 200 colonias que reciben agua contaminada , aseguró en entrevista el jefe de Gabinete del Gobierno estatal, Alberto Esquer Gutiérrez.

El plan contempla 31 obras y una inversión inicial de cinco mil millones de pesos

El Plan Estratégico Integral del Agua, nombre que lleva la estrategia gubernamental, contempla 15 acciones para mejorar la calidad del agua, cuatro de abastecimiento, siete de saneamiento y cinco de mitigación de inundaciones y atención a socavones.

Las labores de ejecución inmediata cuentan con una bolsa de cinco mil millones de pesos e incluyen, entre otras, la modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora No. 1 en Miravalle.

Modernizarán plantas potabilizadoras y reforzarán el abastecimiento

En este complejo, que cuenta con 70 años de antigüedad, se buscan menores costos en potabilización, mantenimiento y energía; incrementar la capacidad actual de potabilización a dos mil 500 litros por segundo con el nuevo tren, que está en proceso de construcción. También se pretende lograr mayor continuidad operativa.

En tanto, en el Sistema La Calera, para llevar agua a la Planta Potabilizadora No. 5 en Los Agaves, en Tlajomulco , se construirá una planta de bombeo. El líquido correrá por el Acueducto Calera y la meta es lograr una conducción de dos mil 500 litros por segundo.

También habrá obras de saneamiento y control de contaminación

Dentro de esta bolsa inicial también se contempla la construcción de un colector en Villa Fontana, también en el municipio de Tlajomulco. Según el Gobierno del Estado, los beneficios de esta obra son el control de descargas de las colonias La Sauceda, Villa Fontana y Santa Cruz del Valle; disminución de contaminación en el canal Las Pintas y Arroyo Seco y recuperación del área hidráulica de la infraestructura del Arroyo Seco.

Buscan invertir otros 20 mil millones con apoyo federal y privado

Por su parte, el plan incluye una bolsa adicional de 20 mil millones de pesos, misma que requiere validación federal y aprobación del Congreso de Jalisco. Asimismo, se espera incluir un modelo financiero de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), que combina la participación de la iniciativa privada con recursos públicos.

Con ello, se construirá el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, el cual tendrá una estación de bombeo en el vaso lacustre, un tanque de oscilación, otro de cambio de régimen y uno más de entrega.

Las metas son mejorar la calidad del agua que llega a la metrópoli, ser más eficientes en la extracción y conducción del líquido, reducir los costos de potabilización, mantenimiento y energía y garantizar seguridad hídrica.

Rehabilitarán pozos, acueductos y redes de distribución

Además, la Planta Potabilizadora No. 3 en San Gaspar y la No. 1 en Miravalle atravesarán trabajos de modernización y ampliación, mientras que la Planta de Los Agaves también será ampliada. Estas labores forman parte de los proyectos de potabilización del Plan Estratégico Integral del Agua.

De igual forma, indicó Esquer Gutiérrez, las acciones incluyen rehabilitación de pozos, plan de eficiencia energética, intervención de los acueductos de la Presa Calderón, la ampliación y modernización de infraestructura en Río Blanco, Agua Prieta, Oriente y el Vado Coyula. También se prevén trabajos en redes de distribución, mantenimiento del sistema antiguo de abasto del AMG, limpieza de tanques de retrolavado y lavado.

Resultados podrían verse en las próximas semanas

Añadió que realizan recargas de acuíferos y controles pluviales. “La instrucción del Gobernador Lemus fue que arrancáramos las obras de inmediato, las tareas y trabajos de inmediato. Esperamos que a la brevedad se puedan ver los resultados en las colonias donde más problemas se tienen […].

"Estamos comprometidos a darle solución (a la mala calidad del agua) en las próximas semanas y en los próximos meses”, afirmó el funcionario.

EE