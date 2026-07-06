Supervisan obras para tratar de mejorar calidad del agua de la ZMG

Autoridades estatales realizaron un recorrido con diputadas y diputados locales por dos proyectos de infraestructura hidráulica que buscan mejorar la calidad y el suministro de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La visita incluyó el Sistema de Bombeo de la Presa La Calera hacia la Planta Potabilizadora número 5, en Tlajomulco de Zúñiga, así como el Colector Villa Fontana, obras que, de acuerdo con las autoridades estatales, atenderán problemas estructurales relacionados con el abastecimiento de agua y el drenaje sanitario.

Las obras forman parte de la estrategia del Gobierno estatal para fortalecer la infraestructura hídrica de la metrópoli.

Sistema de Bombeo La Calera: Inversión histórica

La obra de mayor inversión corresponde al sistema de bombeo de La Calera, desarrollado por la Comisión Estatal del Agua (CEA), con un presupuesto de mil 197 millones de pesos. El proyecto contempla la instalación de una línea de conducción de 56 pulgadas de diámetro y más de 6.7 kilómetros de longitud, además de una planta de bombeo con cárcamo, cuarto de máquinas, subestación eléctrica y demás infraestructura complementaria.

Dicha obra permitirá conducir el agua proveniente del canal de Atequiza, el cual forma parte del Sistema Antiguo de Abastecimiento hacia el acueducto Chapala-Guadalajara y la Planta Potabilizadora 5 , evitando el paso por el canal de Las Pintas, lo que contribuiría a mejorar la calidad del agua que llega a la red de distribución, además de incrementar la capacidad de conducción y la presión del sistema.

En el canal de Las Pintas se han detectado descargas de aguas residuales en los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque.

Colector Villa Fontana: Avance en el saneamiento

El segundo proyecto supervisado es el Colector Villa Fontana, obra de infraestructura sanitaria que registra un avance del 66% y cuya conclusión está prevista para mediados de agosto.

La obra tiene una inversión de 36.28 millones de pesos y contempla la construcción de 560 metros de tubería de concreto reforzado, así como nueve cajas de concreto, con el objetivo de conducir excedencias hacia el colector sanitario de avenida Primero de Mayo y mejorar el funcionamiento del drenaje en la zona.

NG