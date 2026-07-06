Mundial 2026 provoca alza del 6% en el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Guadalajara

La celebración de la Copa del Mundo impulsó la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros a Guadalajara, situación que se reflejó en un mayor flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara durante junio.

De acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), la terminal aérea movilizó un millón 565 mil pasajeros el mes pasado, lo que representó un incremento del 6% en comparación con junio de 2025, cuando se registró el tránsito de un millón 477 mil viajeros.

En el acumulado enero a junio de este año en la terminal tapatía fueron movilizados nueve millones 212 mil pasajeros, una cantidad 2.3% mayor comparada con los nueve millones seis mil que se transportaron de enero a junio del año pasado.

Más operaciones aéreas reflejan la llegada de turistas

El director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, Gustavo Staufer, destacó el alza en el movimiento de pasajeros y operaciones.

"Se registraron más de 600 operaciones aéreas más que en el mismo periodo del 2025, estas 600 operaciones se dividen entre dos porque son de entrada y salida, es decir tuvimos 300 aviones que aterrizaron más en Guadalajara que el año pasado, muchos fueron privados, otros fletes completos, esos 300 aviones más que aterrizaron te trajeron más personas y más turistas", precisó.

Guadalajara fue de los pocos aeropuertos con crecimiento

De acuerdo con el GAP, en junio de 2026 los 12 aeropuertos mexicanos que administra registraron un decremento del 3.5% en el tráfico total de pasajeros respecto al mismo periodo del año anterior.

El Aeropuerto de Guadalajara incrementó 6.0%, mientras que los aeropuertos de Puerto Vallarta, Los Cabos y Tijuana tuvieron decrementos del 18.7%, 9.7% y 4.6%, comparados con junio de 2025.

En lo que respecta a los aeropuertos de Jamaica, el aeropuerto Montego Bay disminuyó 23.4%, mientras que el aeropuerto de Kingston disminuyó 0.8%.

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