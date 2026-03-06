El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez Trueba, reconoció que han tenido reportes de agua turbia o con mal olor que ha sido distribuida a los hogares en prácticamente el 10% de las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), de un total de mil 840 a las que el organismo intermunicipal les brinda cobertura de abasto.

Los reportes han surgido en múltiples colonias de los municipios metropolitanos, dijo el funcionario.

"Nuestra área de cobertura es sobre mil 840 colonias. Aproximadamente estamos teniendo estos problemas, de acuerdo a todos los reportes que nos están llegando y a todo lo que nos están enviando información, en el 9.6% de las colonias en que estamos teniendo esta coloración, de agua con color y con olor".

Te puede interesar: Despliegue de fuerzas federales se mantendrá en Jalisco: Harfuch

El funcionario del organismo insiste en solicitar a la población que abra la llave para que circule el agua y poco a poco dejar que se vaya el agua turbia y con mal olor.

Por otro lado, reconoce que el agua que llega del sistema Antiguo de Chapala está bastante contaminada y genera problemas al tratar de potabilizarla en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, donde hay múltiples acciones de limpieza de filtros.

Además, se insistió en la necesidad de la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara y la ampliación de la Planta Potabilizadora 1 en Miravalle, con el fin de mejorar la calidad del agua que recibe la ciudad , ya que una parte del agua que se suministra a la metrópoli desde el lago de Chapala proviene del sistema Antiguo, el cual está expuesto a contaminantes y arrastre de sedimentos.

Luego de entregar al Congreso de Jalisco dos auditorías externas, el SIAPA reconoció que se detectaron múltiples hallazgos sobre fallas que tiene el organismo.

Entre ellas están la infraestructura obsoleta y deteriorada, redes hidrosanitarias viejas que provocan que haya vulnerabilidad en el abastecimiento y fallas en la calidad del agua, explica el director del SIAPA.

"Manuales de procesos obsoletos, gestión ineficiente en el caso del personal, sistemas tecnológicos inadecuados, infraestructura obsoleta y deteriorada con la antigüedad de las redes de distribución; vulnerabilidad en el abastecimiento, fallas en la calidad del agua y en el saneamiento, padrón de usuarios desactualizado, incumplimiento del derecho humano al agua, procedimientos de contratación de obras por adjudicación directa".

El funcionario menciona que se incorporarán al plan de reingeniería, aunque otras han sido trabajadas; por ejemplo, la actualización del padrón de usuarios, donde señaló que hay hasta 262 mil hallazgos de inmuebles que no tienen registro o que están desactualizados.

Lee también: Impulsan estrategia para que taxis de plataforma recojan a usuarios del Aeropuerto de Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB