Los precios de las gasolinas en la Zona Metropolitana de Guadalajara comenzaron a registrar ligeros incrementos esta semana, de acuerdo con información de la página de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El ajuste ocurre en medio del conflicto bélico en Medio Oriente, donde las tensiones entre Estados Unidos e Israel contra Irán han provocado un alza en los precios internacionales del petróleo.

Aunque la gasolina regular mantiene un tope cercano a los 24 pesos por litro, cada vez son más las estaciones de servicio que la venden a ese precio, cuando anteriormente eran la minoría. Actualmente, la mayoría de las gasolineras la ofrece en 23.99 pesos por litro.

En diferentes estaciones ubicadas en colonias y vialidades como Las Fuentes, avenida Patria, avenida López Mateos, avenida Guadalajara y Lázaro Cárdenas, el combustible ya se vende en 24 pesos cerrados.

En tanto, la gasolina Premium alcanzó un precio máximo de 27.99 pesos por litro, por ejemplo en la estación Gasolinera Colón ubicada en Guadalajara, mientras que en la estación Naciones Unidas se oferta en 27.49 pesos por litro y en Grupo Octano, sobre avenida Patria, en 27.45 pesos por litro.

Automovilistas consultados reconocen que en los últimos días los precios han registrado aumentos, principalmente en la gasolina Premium.

"Ayer la vi la Premiun en una gasolinera Pemex eran casi los 28 pesos, prácticamente nos afecta a todos los automovilistas que usan Premium el mío es uno de ellos es bastante el incremento, por ejemplo yo trabajo en Uber y a mí me merma mucho y las plataformas no han aumentado la comisión", explicó Francisco Zermeño.

"Ya tiene días que está vendiéndose en 24 pesos cuando antes estaba un poco más barata, ya no puede subir porque está topada, si el petróleo se sigue incrementado puede que se dispare más", dijo Christian.

"Esperemos que no afecte tanto en México porque somos productores de petróleo, como somos productores el gobierno tiene margen para maniobrar", dijo Ignacio Vera.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo hace unos días que el gobierno trabaja para evitar un incremento en el precio de los combustibles ante la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

"Sí, estamos trabajando con la Secretaría de Energía, particularmente con la Comisión Federal de Electricidad, para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos", afirmó la Mandataria.

Sheinbaum reaccionó así a la situación en Medio Oriente tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que Teherán respondió con ataques contra enclaves militares de los aliados en la región. La escalada ha generado volatilidad en los mercados internacionales, particularmente en los precios del petróleo y el gas, con posibles efectos en economías importadoras de combustibles.

La Presidenta destacó que México mantiene una producción relevante de hidrocarburos y derivados, lo que permite amortiguar choques externos.

Además reconoció que el país aún importa parte de las gasolinas y turbosinas, aunque subrayó que la mayor parte del consumo interno se cubre con producción nacional.

"La mayoría se produce en México y hay un esquema de Secretaría de Hacienda en caso de que suba más de cierto nivel para que entre un subsidio al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. Es una disminución de impuestos", explicó.

El IEPS es el gravamen que se aplica a combustibles y que el Gobierno ha utilizado en años recientes como mecanismo de estabilización, reduciéndolo o subsidiándolo cuando los precios internacionales se disparan.

YC