El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas que se llevará a cabo este sábado tendrá amplia vigilancia de elementos de seguridad.

Serán un total de mil 800 elementos de distintas corporaciones de seguridad los que vigilarán y resguardarán el Clásico Tapatío, con el fin de que el partido que se llevará a cabo en el Estadio Jalisco se desarrolle en un ambiente tranquilo.

La fuerza operativa será conformada por 800 policías de Guadalajara, 100 oficiales de Zapopan, 65 elementos de la Comisaría Vial, 40 integrantes de la Guardia Nacional, 50 brigadistas de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, 703 de seguridad privada, además de 66 de la Academia de Formación y Profesionalización Policial de la Comisaría de Guadalajara.

El comisario General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, detalló el plan operativo para que las y los aficionados disfruten el partido, en el cual, habrá apoyo aéreo y monitoreo mediante cámaras de videovigilancia.

"Vamos a tener vigilancia aérea con el helicóptero y la unidad de drones, así como el monitoreo de las cámaras del C5 Guadalajara desde nuestro Centro de Mando Móvil C2 que estará instalado en el lugar".

La estrategia de vigilancia en conjunto será desplegará principalmente en vialidades como la Calzada Independencia, Circunvalación, Plaza Brasil, Monte Olivetti, Fidel Velázquez, entre otras vías aledañas.

También habrá otros 5 puntos más en las inmediaciones del llamado Coloso de la Calzada Independencia y todos serán monitoreados en tiempo real a través del C5 GDL y de forma aérea.

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara recuerda que si las o los aficionados requieren orientación, apoyo o realizar algún reporte, pueden acercarse con las y los uniformados tapatíos. O bien, comunicarse al 33-1201-6070 y 911.

Numeralia

1,826 elementos en total.

800 policías de Guadalajara

100 policías de Zapopan

40 de Guardia Nacional

65 Comisaría Vial

2 jueces cívicos

50 de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara

703 de seguridad privada

66 elementos de la Academia de Formación y Profesionalización Policial

MF