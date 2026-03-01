Durante 2026, el Gobierno de Jalisco continúa implementando acciones orientadas a la protección del entorno, entre ellas el programa de Verificación Vehicular, una estrategia diseñada para disminuir las emisiones contaminantes provenientes de los automotores y fortalecer la calidad del aire en el estado.

Calendario por terminación de placas

Como parte del esquema vigente, en marzo deberán cumplir con este trámite los vehículos cuyas placas terminen en 2 y 3, de acuerdo con el calendario escalonado que organiza los periodos según el último dígito de la matrícula.

El calendario de verificación queda establecido de la siguiente manera: }

Enero-febrero: terminación 1

terminación 1 Febrero-marzo: terminación 2

terminación 2 Marzo-abril: t erminación 3

erminación 3 Abril-mayo: terminación 4

terminación 4 Mayo-junio: terminación 5

terminación 5 Julio-agosto: terminación 6

terminación 6 Agosto-septiembre: terminación 7

terminación 7 Septiembre-octubre: terminación 8

terminación 8 Octubre-noviembre: terminación 9

terminación 9 Noviembre-diciembre: terminación 0

Costos y recargos

En cuanto al costo, la verificación tiene un precio de 500 pesos si se realiza dentro del periodo asignado. En caso de efectuar el trámite fuera del plazo correspondiente, la tarifa aumenta a 550 pesos.

El pago puede realizarse con tarjeta al momento de agendar la cita, generándose un comprobante que deberá presentarse el día de la revisión.

Citas anticipadas y sustitución de placas

Desde el 15 de diciembre del 2025 se habilitó la programación de citas para enero, febrero y marzo de 2026, sin importar la terminación de las placas, exclusivamente para los vehículos que deban cumplir con la verificación como requisito para la sustitución gratuita de placas.

Esta disposición también aplica para quienes se sumaron al programa Refrendo y Verificación Increíble 2026, mediante el cual se otorga la verificación vehicular sin costo.

¿Cómo agendar la verificación?

La cita debe gestionarse únicamente a través del portal oficial verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Para completar el registro es necesario proporcionar los datos del vehículo, la información del propietario, la tarjeta de circulación y elegir la fecha, horario y centro de verificación disponible.

