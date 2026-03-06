El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este viernes que el gabinete de Seguridad mantendrá presencia en Jalisco para garantizar la protección de la población, esto tras el operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Este viernes, el funcionario público se encuentra en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde acompaña a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la transmisión de su conferencia matutina.

En el evento, Harfuch informó que, como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, se han realizado 44 detenciones de personas y se han iniciado 257 carpetas de investigación. "Estas acciones han permitido una reducción del 26% en la incidencia de este delito en la entidad".

Destacó que en Jalisco, en coordinación de autoridades federales con estatales, se han desarrollado líneas de investigación que han permitido ubicar zonas de operación, centros logísticos y redes de apoyo de distintos grupos criminales , además de que se han realizado operativos focalizados para detener a generadores de violencia, asegurar drogas y afectar las capacidades operativas y financieras de estas organizaciones en distintas regiones del estado.

Reportó que del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero del 2026, se han detenido 890 personas por delitos de alto impacto en Jalisco; se aseguraron 626 armas de fuego y más de 145 mil cartuchos: más de 10 toneladas de droga, incluyendo 3 mil pastillas de fentanilo; y el Ejército y la Marina desmantelaron tres laboratorios y áreas de concentración para la producción de drogas sintéticas.

Harfuch destaca operativo contra "El Mencho"

El secretario de Seguridad destacó el operativo "relevante" contra "El Mencho" en Tapalpa: “Una operación desarrollada, planeada y ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea desarrollaron una operación para la detención de Nemesio Oseguera alias 'El Mencho', líder de un grupo delictivo, así como dos de sus colaboradores principales, Rubén 'N' alias 'R1', y Hugo ‘N’, alias ‘El Tuli’”.

Mencionó que, posterior esta acción, se registraron bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del estado y, ante esta situación, el gobierno de México, en coordinación con el gobierno de Jalisco y otras entidades federativas, actuó de manera coordinada con los estados para reforzar la presencia de las autoridades, restablecer el orden y proteger a la ciudadanía.

