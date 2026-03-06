Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada esta mañana en Zapopan, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que los taxis de plataformas ofrecerán servicio durante la Copa Mundial 2026 de la FIFA en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El mandatario detalló que se construirá un estacionamiento en un predio ubicado sobre Carretera a Chapala, en el retorno de la terminal aérea, con dirección a Guadalajara. Este lugar funcionará como una especie de base para los taxis de plataforma, donde el pasajero podrá pedir por su aplicación de preferencia un vehículo, que lo recogerá en este punto . Grupo Aeroportuario del Pacífico, empresa operadora del aeropuerto, dispondrá de camiones para llevar a los pasajeros a este predio.

El proyecto contará con una inversión de 20 millones de pesos y ya fue aprobado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) .

"Van a llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, va a haber un camioncito, un sistema de transporte otorgado por el Aeropuerto Internacional, por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que trasladará a los pasajeros de la terminal directamente al terreno. En el momento en el que los pasajeros lleguen al terreno, utilizarán su aplicación de la plataforma que sea, y llegarán ahí. Va a ser un estacionamiento, por llamarlo de alguna manera ", explicó Lemus Navarro.

"Un ciclo constante donde entre el camión, deje a los pasajeros, [...] se bajen, y después entren los vehículos de plataforma y lleven a la gente directamente a su destino, llámese Zona Metropolitana de Guadalajara o alguna otra localidad", añadió.

Puntualizó que, al mismo tiempo, se garantizarán condiciones de igualdad a los sistemas de taxis que actualmente operan en el aeropuerto. Sobre ellos, usuarios y pasajeros han denunciado que la espera por uno de estos vehículos puede ser mayor a una hora, además de que los costos son altos, comparados con los servicios de transporte de plataforma.

"Estaremos haciendo la construcción [del estacionamiento]. Es algo relativamente sencillo constructivamente y lo tendríamos listo para operar para el Mundial de futbol", concluyó el gobernador.

