Ante los reportes de mala calidad del agua y mal olor durante las últimas semanas, el gobierno de Jalisco espera que haya una solución a la problemática a corto plazo , incluso, antes de la Copa del Mundo.

Entre las recientes medidas está la reasignación de mil millones de pesos por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA), así como las acciones que a partir del próximo lunes se realizarán en materia de limpieza de tanques y sistemas de distribución del SIAPA.

De acuerdo con el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, acciones que buscan solucionar el problema del agua sucia de manera inmediata. De la misma manera, Zamora externó su preocupación por tener agua de calidad para el Mundial 2026.

"Tenemos en puerta la Copa del Mundo, es muy importante que tengamos regularizado el servicio, que tengamos calidad en el servicio, en la calidad del agua".

Se desempeñan labores para mejorar la calidad del agua en Guadalajara

"La meta a corto plazo es ya. Esperemos que en semanas estemos listos ya. Nos preocupa, nos preocupa que tengamos todas las condiciones para recibir a nuestros visitantes de la mejor manera, y por supuesto el agua es un servicio básico y un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero pues más también quienes hoy nos visitan", dijo en entrevista.

Por lo tanto, aseguró que el Gobierno de Jalisco ya implementa acciones para que haya cambios inmediatos, lo que incluyó el cambio de director con la llegada de Ismael Jáuregui al frente del organismo intermunicipal.

Zamora también recordó que la Comisión Estatal del Agua junto con Coprisjal, continúan el monitoreo y análisis del agua que actualmente se suministra en la metrópoli , con el fin de detectar posibles contaminantes y determinar si la calidad del agua es la adecuada para la población.

Este medio documentó mala calidad del agua y mal olor en algunas colonias como Jardines del Country, Lomas del Camichín, entre otras.

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