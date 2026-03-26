El partido Nueva Caledonia vs Jamaica, que se juega hoy en el Estadio AKRON, tendrá un beneficio para los aficionados, ya que el estacionamiento será gratis. Esta medida busca facilitar la llegada de los asistentes al duelo de repechaje al Mundial 2026, por lo que se recomienda acudir con tiempo para asegurar un lugar.

El compromiso se disputará este jueves 26 de marzo a las 21:00 horas en el inmueble al poniente de Guadalajara, donde la Selección de Nueva Caledonia buscará mantener vivo el sueño de disputar su primera Copa del Mundo. Enfrente tendrá a Jamaica, un equipo con mayor experiencia internacional que parte como favorito.

Además del atractivo deportivo, las autoridades confirmaron que el estacionamiento del Estadio AKRON estará abierto sin costo alguno, aunque se recomienda llegar con al menos tres horas de anticipación debido a la alta demanda y a que quedan pocos boletos disponibles a través del portal oficial de la FIFA (FIFA.com/tickets).

X / @Gdl2026

Nueva Caledonia vs Jamaica define medio boleto para el Mundial 2026

El ganador del partido de esta noche avanzará a la última ronda del repechaje, donde enfrentará a la República Democrática del Congo por el último boleto disponible al Grupo K del Mundial 2026. En ese sector ya están clasificadas selecciones como Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Mientras que el duelo es una oportunidad histórica para Nueva Caledonia, Jamaica intentará imponer su jerarquía para mantenerse en la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo, donde ya jugó una vez.

Operativo vial y accesos al Estadio AKRON

Para el encuentro de este jueves, se implementará un operativo especial con el objetivo de garantizar la movilidad y seguridad de los presentes. La Secretaría de Seguridad aplicará cierres viales y habilitará carriles a contraflujo en avenidas cercanas al recinto.

La avenida Del Bosque será el único acceso para quienes lleguen desde Periférico Poniente o tengan acceso a palcos. Por su parte, el ingreso desde Avenida Vallarta y Aviación se concentrará en el Circuito JVC, aunque este no tendrá acceso directo al estadio y mantendrá restricciones similares a las aplicadas anteriormente en la ruta Siglo XXI.

Transporte público y opciones para llegar al partido

Para facilitar el traslado, se habilitará el servicio especial "Loop Estadio", que operará desde las 19:00 horas con unidades cada 10 a 15 minutos. Este circuito recorrerá avenidas como Vallarta, Del Bosque y Del Bajío, además de conectar con estaciones de Mi Macro Periférico como Ciudad Judicial.

T ambién estará disponible el servicio gratuito "Ride al Estadio", el cual requerirá registro previo en la plataforma Boleto Móvil. Los usuarios deberán presentar un código QR individual junto con su boleto del partido para poder abordar.

Las salidas están programadas desde distintos puntos: Plaza del Sol a las 18:30 horas, Gran Plaza a las 18:40, Plaza Galerías a las 18:50 y Titanes a las 19:00 horas. El regreso se realizará 45 minutos después de que finalice el encuentro.

Extenderán horarios y habrá restricciones de transporte

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano dijo que extenderá su servicio en las líneas L1, L2 y L3 hasta la medianoche, o una hora después del partido en caso de que se prolongue a tiempo extra o penales.

En cuanto a taxis y plataformas digitales, se definieron dos accesos: el Acceso Norte por Aviación y Acueducto, y el Acceso Bajo por avenida Vallarta. Sin embargo, vialidades como avenida Guadalupe, Periférico y avenida Las Torres tendrán restricciones para este tipo de transporte.

Las autoridades hicieron un llamado a planificar los traslados, utilizar las alternativas disponibles y seguir las indicaciones oficiales para garantizar una experiencia segura y ordenada durante este evento previo al Mundial 2026.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF