El 24 de marzo y según informó esta casa editorial, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus , hizo público que las clases presenciales en escuelas de educación básica y universidades serán suspendidas con motivo del juego de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Futbol 2026, a celebrarse en Guadalajara. En esta nota te contamos qué días estarán suspendidas las actividades académicas.

Cabe aclarar que Lemus señaló que solo serán dos días, puesto que el 24 de junio —día en que se disputará el partido entre la Selección Mexicana y el clasificado del repechaje europeo, los alumnos ya estarán en vacaciones de verano.

Además, Lemus indicó que aparte de las clases, otras actividades también podrán ser suspendidas durante los partidos.

¿Qué días suspenderán clases en Jalisco por los partidos del Mundial 2026?

De acuerdo con el gobernador jalisciense, las clases se suspenderán los próximos 11 y 18 de junio, que será cuando la Selección Mexicana se dispute con las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur.

"Vamos a tener suspensión de clases presenciales, prescolares, primarias, secundarias, preparatorias y centros universitarios para ayudar a la movilidad el 11 y 18 de junio, porque en los dos partidos adicionales ya no, porque ya van a estar de vacaciones simple y sencillamente", comentó.

Al respecto, el gobierno de Jalisco explicó que dado que el mundial tendrá una duración de 39 días, contados a partir del 11 de junio, se espera la visita de 2.5 millones de turistas. Con el fin de aprovechar la afluencia turística, la Glorieta Minerva tendrá la visita de Maná el 17 de junio y de Alejandro Fernández el 25 de junio; esto previo al partido entre España y Uruguay (26 de junio) en el Estadio Guadalajara.

Por igual, se realizarán diversas activaciones en los doce Pueblos Mágicos que hay en Jalisco, tal es el caso de Puerto Vallarta, y Costa Alegre, entre otros. El fin es que el atractivo no se concentre únicamente en los partidos del Mundial 2026.

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AO

