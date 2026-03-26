Tras la reapertura del Parque Revolución, ¿regresará el tianguis de los sábados?

Tras permanecer cerca de un año en obras de rehabilitación, el Parque de la Revolución reabrió sus puertas; sin embargo, los comerciantes que vendían en este lugar los días sábados, no volverán a instalarse en este espacio.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que el Ayuntamiento aprobó declarar el parque como un espacio protegido , con el objetivo de priorizar la convivencia social y actividades recreativas, dejando fuera el comercio como se realizaba anteriormente.

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Comerciantes del Parque Revolución fueron reubicados

Como parte de esta decisión, 533 comerciantes fueron reubicados en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Tianguis Cultural en las inmediaciones del Parque Agua Azul, así como en Mezquitán y la explanada del Refugio. De acuerdo con la presidenta municipal, estos nuevos espacios ofrecen mayor certeza y condiciones formales para quienes ejercen esta actividad.

Asimismo, señaló que el Gobierno de Guadalajara impulsará de manera constante eventos culturales, artísticos y deportivos para mantener el parque como un punto de encuentro para la ciudadanía.

Durante la reapertura, un grupo de manifestantes se pronunció en contra de la medida y solicitó el regreso del tianguis sabatino. No obstante, Delgadillo reiteró que, aunque se respetarán las expresiones y protestas, el comercio en el formato anterior no será permitido nuevamente en el Parque de la Revolución.

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