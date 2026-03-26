Mundial 2026: requisitos para viajar gratis en el transporte público por el repechaje internacional

Con el objetivo de reducir los autos que arribarán al estadio AKRON para el partido de repechaje entre Jamaica contra Nueva Caledonia, integrantes del comité organizador del Mundial de Futbol en Jalisco anunciaron que se pondrán a disposición unidades para transporte gratuito. A continuación te decimos los detalles.

Transporte gratuito al AKRON para el repechaje entre Jamaica vs Nueva Caledonia

A través de una publicación de X del Gobierno de Zapopan se dio a conocer que para el torneo clasificatorio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se brindará servicio de transporte gratis al estadio.

Se enfatizó que la llegada al punto de salida debe ser puntual para acceder a un lugar con éxito, ya que el cupo es limitado y el servicio está sujeto a la disponibilidad de asientos. Además, el viaje es redondo, es decir, directo y de regreso al mismo punto.

Este es el link de registro: https://boletomovil.com/guadalajara-fwc-2026

En la misma app de boleto móvil se pueden consultar los puntos de salida del transporte; en total son tres ubicaciones disponibles.

¿Vas al Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™️? ⚽️



Súbete al transporte GRATIS al estadio: fácil, cómodo y seguro.



�� Sé puntual, el transporte sale a la hora exacta.

�� Te llevamos directo y regresamos al mismo punto. (JVC)

⚠️ El servicio está sujeto a… pic.twitter.com/MAN1Be04RT— Gobierno de Zapopan (@ZapopanGob) March 25, 2026

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¿Dónde ver EN VIVO los partidos del repechaje al Mundial 2026 en Guadalajara?

Los partidos del repechaje intercontinental que serán en México, incluida Guadalajara, se podrán ver EN VIVO en televisión restringida, streaming e internet.

Nueva Caledonia vs Jamaica

Fecha: Jueves 26 de marzo, 21:00 horas

Jueves 26 de marzo, 21:00 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: TUDN, ViX Premium, FIFA + y DAZN

Ganador vs República Democrática del Congo

Fecha: Martes 31 de marzo, 15:00 horas

Martes 31 de marzo, 15:00 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: TUDN, ViX Premium, FIFA + y DAZN

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