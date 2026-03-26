Mundial 2026: requisitos para viajar gratis en el transporte público por el repechaje internacional

Con el objetivo de reducir los autos que arribarán al estadio AKRON para el partido de repechaje entre Jamaica contra Nueva Caledonia, integrantes del comité organizador del Mundial de Futbol en Jalisco anunciaron que se pondrán a disposición unidades para transporte gratuito. A continuación te decimos los detalles. A través de una publicación de X del Gobierno de Zapopan se dio a conocer que para el torneo clasificatorio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se brindará servicio de transporte gratis al estadio. Se enfatizó que la llegada al punto de salida debe ser puntual para acceder a un lugar con éxito, ya que el cupo es limitado y el servicio está sujeto a la disponibilidad de asientos. Además, el viaje es redondo, es decir, directo y de regreso al mismo punto. Este es el link de registro: https://boletomovil.com/guadalajara-fwc-2026En la misma app de boleto móvil se pueden consultar los puntos de salida del transporte; en total son tres ubicaciones disponibles. Los partidos del repechaje intercontinental que serán en México, incluida Guadalajara, se podrán ver EN VIVO en televisión restringida, streaming e internet. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS