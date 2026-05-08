Siapa aprueba descuentos de hasta 100 % en multas y recargos para cuentas con deudas

Con 16 votos a favor y por unanimidad, por parte de las y los representantes de las autoridades y municipios, este viernes fue aprobado el esquema de descuentos para las y los ciudadanos quienes tengan cuentas pendientes por saldar ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

Se trata de un esquema de descuentos escalonados que permitirán, por una parte, que la ciudadanía se regularice en cuanto a sus saldos pendientes. Por otra parte, los recursos previstos permitirán que el SIAPA pueda impulsar los proyectos en puerta para la mejor gestión del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a partir del cambio de administración impulsado el pasado 23 de marzo.

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En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Siapa sus integrantes, entre quienes se encontraron representantes de las alcaldías que componen la ZMG, se aprobó que las y los ciudadanos podrán acceder a hasta el 100% de descuento por conceptos de multas, recargos moratorios y gastos de ejecución.

¿Para quienes aplican los descuentos del Siapa?

Los descuentos aplicarán únicamente este 2026, y se aplicarán de la siguiente manera:

A quienes paguen de contado el monto de su deuda, antes del 31 de julio de este año se les aplicará el 100% de descuento en multas y recargos.

A quienes paguen en parcialidades el monto de su deuda, antes del 31 de julio de este año se les aplicará el 75% de descuento en multas y recargos.

A quienes paguen de contado el monto de su deuda en los meses de agosto y septiembre de este año se les aplicará el 80% de descuento en multas y recargos.

A quienes paguen en parcialidades el monto de su deuda en los meses de agosto y septiembre de este año se les aplicará el 65% de descuento en multas y recargos.

A quienes paguen de contado el monto de su deuda en los meses de octubre y noviembre de este año se les aplicará el 60% de descuento en multas y recargos.

A quienes paguen en parcialidades el monto de su deuda en los meses de octubre y noviembre de este año se les aplicará el 45% de descuento en multas y recargos.

A quienes paguen de contado el monto de su deuda en el mes de diciembre de este año se les aplicará el 50% de descuento en multas y recargos.

A quienes paguen en parcialidades el monto de su deuda en el mes de diciembre de este año se les aplicará el 35% de descuento en multas y recargos.

ESPECIAL.

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Los convenios de pago a plazos permitirían que las y los ciudadanos morosos puedan saldar sus cuentas (ya sin los recargos) en plazos de hasta seis meses, mediante acuerdos que puedan llegar a concretarse con el Siapa. "Estamos haciendo las funciones necesarias para poder dar las mejores condiciones de flujo", señaló Jáuregui Castañeda.

Además, la Junta de Gobierno aprobó que el pago de los adeudos del SIAPA podrán ser pagados en las recaudadoras de Jalisco, a fin de poder llegar a la mayor población. Será el Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco que se notifique a la ciudadanía con adeudos, susceptibles a estos descuentos.

Los beneficios podrán comenzar a aplicarse a partir de que estos acuerdos sean publicados en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, por lo que se recomienda a la ciudadanía interesada en recibir estos beneficios se mantenga pendiente de los medios de comunicación formales y del SIAPA para conocer desde cuándo podrán comenzar a aplicar.

De acuerdo con la Junta de Gobierno del Siapa, con estos beneficios se estará llegando a por lo menos 44 mil 486 cuentas por cobrar a corto plazo, que adeudan cerca de mil millones de pesos.

En total, estas 44 mil 486 cuentas por cobrar, a mayo de 2026, tienen un adeudo original de 934 millones 570 mil 169 pesos. Los descuentos aplicados alcanzarían un ahorro para la ciudadanía de 299 millones 414 mil 480 pesos.

En este sentido, los ingresos para el Siapa podrían alcanzar los 590 millones 652 mil 347 pesos, que se destinarán directamente a los proyectos en beneficio a la mejora de la calidad y la distribución del agua en la ZMG.

En general, dijo Luis Sotelo García, estos beneficios y la acción de colaboración con el SET son sin duda una estrategia atractiva. Además, se estaría eficientando la cobranza y se generaría una cultura de pago que no existe en este momento entre las y los usuarios del Siapa.

Por otra parte, la Junta de Gobierno del Siapa aprobó los acuerdos de coordinación que se mantendrán con los municipios para impulsar las obras de infraestructura en materia de agua que habrán de impulsarse en cada uno de ellos como prioritarios.

Laura Imelda pide revisar el estatus de la propuesta de descuentos para el municipio

De manera particular la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, hizo un llamado para que el Congreso de Jalisco y la Junta de Gobierno del SIAPA analicen en qué estatus se encuentra la propuesta presentada en julio pasado para que se apliquen descuentos particulares para las y los habitantes de este municipio.

Se trata de una iniciativa en la que se busca brindar un descuento del 50 por ciento a la población cuando el suministro de agua sea turbio o de mala calidad, y del 100 por ciento cuando no se tenga el servicio.

El compromiso de revisión del mismo quedó instaurado durante la sesión extraordinaria.

Sin embargo, Luis Sotelo envió un mensaje a la alcaldesa para que, independientemente de la propuesta que ella presentó en el Congreso, se inste a que las y los ciudadanos de Tlaquepaque quienes tienen adeudos también se sumen a la propuesta de descuentos en cargos moratorios, ya que se trata de conceptos independientes, y representan la oportunidad para que inicien en ceros sus cuentas ante el SIAPA.

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