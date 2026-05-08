Zapopan moderniza rastro municipal tras 25 años sin intervención (FOTOS)

Luego de 25 años sin una intervención integral, el Gobierno de Zapopan inauguró este viernes los trabajos de rehabilitación del rastro municipal, donde se realizó una inversión de 15.9 millones de pesos enfocada en la renovación de áreas operativas, servicios y capacitación para los trabajadores.

Remodelan rastro de Zapopan

La obra incluyó la remodelación de baños, comedor y cocina, además de la construcción de nuevos espacios como almacén, caseta para policías, sanitarios para mujeres operadoras y una sala de conferencias y capacitación.

Durante el evento, autoridades municipales señalaron que el proyecto busca mejorar las condiciones laborales de las personas que diariamente operan el rastro, el cual es considerado un punto clave dentro de la cadena de procesamiento y distribución de carne en el municipio.

El director del rastro municipal de Zapopan, Guillermo Jiménez López, destacó que la renovación representa un avance en la dignificación de espacios para trabajadores.

“Estas remodelaciones no son solo infraestructura de ladrillos, representan espacios más dignos, más seguros y más funcionales para todos”, afirmó.

Por su parte, el director de Conservación de Inmuebles del Ayuntamiento de Zapopan, José Roberto Valdez Flores, explicó que la rehabilitación contempló la reconstrucción total de sanitarios y vestidores, así como nuevas áreas de regaderas y consultorios.

Además, se adecuaron espacios como comedor, cocina, terraza y sala de juntas, mientras que también se realizaron trabajos en el muro perimetral para reforzar las condiciones estructurales.

Comparativa publicada por el Gobierno de Zapopan con la remodelación al rastro municipal. EL INFORMADOR / R. Casas

Programas de capacitación en el rastro

La coordinadora general de Infraestructura de Comercio y Servicios Comunitarios de Zapopan, Alexis Calderón, señaló que el rastro también participa en programas de capacitación para el sector comercial.

Entre ellos destacó “Composta Zapopan”, mediante el cual se genera composta a partir de desechos cárnicos, utilizados posteriormente en áreas verdes, camellones y espacios públicos del municipio.

También mencionó el programa “Carnicería a Otro Nivel”, enfocado en capacitación y acompañamiento para tablajeros y carnicerías del municipio, para poder proporcionar carne de calidad.

Los rastros municipales forman parte de la cadena de procesamiento alimentario. En el caso de Zapopan, el rastro municipal registró el sacrificio de más de 151 mil animales entre bovinos y porcinos en un solo año, lo que equivale a alrededor de 124 toneladas de carne diarias, de acuerdo con datos del propio municipio.

En representación de los trabajadores, Rafael Lazo Rivera agradeció las mejoras realizadas en el inmueble y aseguró que las nuevas instalaciones permitirán brindar un servicio más eficiente.

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El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, afirmó que una de las principales demandas vecinales en la zona estaba relacionada con los malos olores provenientes del rastro, problemática que, dijo, se buscó atender con la rehabilitación.

“El rastro impacta a miles de personas por ser parte de una cadena productiva, por lo que muchas familias salen beneficiadas económicamente”, señaló.

El alcalde adelantó además que próximamente se incorporarán una nueva depieladora y una nueva cámara de refrigeración como parte del proceso de modernización.

Frangie, presidente municipal de Zapopan, y otras autoridades durante la inauguración a la remodelación del rastro municipal. EL INFORMADOR / R. Casas

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OB