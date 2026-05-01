Cómo hacer el cambio de placas en Jalisco sin cita y de forma gratuita; así es el trámite rápido

Tras anunciar una nueva ampliación de la prórroga para el cambio de placas gratuito en Jalisco, la Secretaría de Hacienda Pública informó que ya no es necesario contar con una cita previa para realizar el trámite.

El canje de placas es obligatorio para todos los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), incluyendo motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Estos diseños no cumplen con los requerimientos técnicos establecidos por la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

¿Quiénes pueden hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda Pública, la prórroga aplica para quienes hayan pagado su refrendo 2025 en ese mismo año y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular ; es decir, quienes no requieran realizar ninguna actualización de datos, como cambio de propietario u otros trámites que impliquen modificación del registro.

La prórroga será por dos meses más, con nueva fecha límite el viernes 29 de mayo. Esta extensión busca facilitar el cumplimiento de la sustitución de placas vehiculares en el estado.

Requisitos para el cambio gratuito de placas en Jalisco sin cita

Ya que no es necesario contar con una cita previa, los contribuyentes solo deben acudir directamente a las oficinas recaudadoras del estado con los siguientes documentos:

Pago del refrendo 2025 realizado durante el mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas (Minerva, Gota o Maguey).

Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Comprobante de Verificación de Aprobado o No Aprobado.

El nuevo plazo busca evitar la saturación de contribuyentes en las oficinas recaudadoras, permitiendo una mejor distribución de la atención durante este periodo vacacional.

Para efectuar el trámite en el Área Metropolitana de Guadalajara, se puede acudir en los horarios habituales de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Costo del cambio de placas tras la prórroga

Una vez concluida esta extensión, el trámite tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos, que incluye el pago de las placas (alrededor de 2 mil 500 pesos) y las modificaciones en el Padrón Vehicular del Estado.

Las personas que circulen con placas obsoletas se expondrán a sanciones por parte de la Policía Vial Jalisco, conforme a la normativa vigente.

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MB

