El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) prevé implementar en las próximas semanas una nueva estrategia de atención ciudadana, orientada a mejorar la recepción y seguimiento de reportes mediante una plataforma digital y la operación de equipos especializados que permitan reducir los tiempos de respuesta.

El director general del organismo, Ismael Jáuregui Castañeda, explicó que esta reestructuración surge de un diagnóstico interno que evidenció fallas en la atención a usuarios, particularmente en casos donde los reportes permanecían sin resolución durante semanas o incluso meses, lo que generó una percepción negativa y la acumulación de problemas sin seguimiento.

“Hemos tenido quejas que no se han atendido, temas que han permanecido durante meses con la misma solicitud sin recibir seguimiento. Eso es algo que tenemos que corregir de manera inmediata, porque no podemos permitir que un reporte se quede sin atención tanto tiempo”, afirmó.

El nuevo modelo contempla la conformación de equipos especializados enfocados exclusivamente en emergencias, con capacidad de movilización inmediata ante fugas, socavones, problemas de calidad del agua o fallas en la infraestructura. “Estos equipos sabrán exactamente qué hacer y en cuestión de minutos estarán activando los protocolos de atención para resolverlo”, dijo.

Jáuregui detalló que la estrategia retoma esquemas de respuesta inmediata aplicados en otros municipios, como Zapopan, adaptados a la operación del SIAPA para garantizar el seguimiento de cada reporte desde su recepción hasta su resolución.

De forma paralela, el organismo desarrolla una plataforma digital que permitirá centralizar la recepción de reportes, facilitar la comunicación con los usuarios y dar seguimiento puntual a cada caso. “En los próximos días estaremos anunciando una nueva plataforma que nos permitirá un acercamiento más ágil con la ciudadanía. La intención es que el usuario pueda reportar de manera sencilla y que nosotros respondamos de forma inmediata, con control claro de cada caso”, explicó.

Mientras tanto, el SIAPA mantiene activos sus canales tradicionales de atención, como redes sociales, SIAPATEL y centros presenciales.

El titular del organismo subrayó que uno de los retos será consolidar esta dinámica más allá de la atención a emergencias, para convertirla en un esquema permanente de operación. “Lo que estamos haciendo ahora es atender contingencias, pero la intención es que estas acciones se vuelvan parte de la operación diaria, no algo extraordinario”, señaló.

Agregó que la clave será dar continuidad a los procesos, evitando que se limiten a respuestas temporales. “La atención al ciudadano tiene que ser rápida, eficiente y con resultados. Si logramos eso, podremos cambiar la percepción del organismo y demostrar que sí se pueden hacer las cosas de manera distinta”, concluyó.

Proyecta SIAPA reingeniería integral y obras clave para mejorar el sistema

A dos semanas de asumir la dirección general del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui aseguró que el organismo arrastra un rezago estructural que impacta tanto en su infraestructura como en su operación diaria, situación que quedó en evidencia tras la crisis por agua turbia registrada en marzo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El funcionario explicó que el primer paso ha sido la elaboración de un diagnóstico integral, basado en recorridos por plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, centros de atención y puntos críticos de la red, así como en sistemas clave fuera de la ciudad, como la presa de La Calera.

“Lo que encontramos es que el SIAPA ha crecido mucho en sus responsabilidades y en su tamaño, pero no ha tenido una inversión acorde para mantener en condiciones óptimas toda su infraestructura, y eso se refleja en la operación diaria”, señaló.

De acuerdo con Jáuregui, durante años predominó un modelo de atención correctiva, en el que las fallas se resolvían conforme surgían, sin un esquema de mantenimiento preventivo. Esto derivó en el deterioro progresivo de redes, equipos y plantas.

“El organismo nunca tuvo un programa de renovación de infraestructura como tal. Lo que se hacía era atender lo emergente… pero no había un esquema de prevención ni de mantenimiento continuo”, afirmó.

Ante este panorama, la estrategia planteada contempla una reingeniería integral con acciones inmediatas, así como proyectos a corto, mediano y largo plazo para revertir las fallas acumuladas durante décadas.

En el corto plazo, el organismo implementa medidas como monitoreo constante en plantas potabilizadoras, revisión de calidad cada dos horas, limpieza de tanques de almacenamiento y desfogues controlados en la red.

“Este proyecto nos debe llevar un promedio de tres meses para empezar a ver mejores condiciones en el flujo que llega a las colonias”, indicó.

Las acciones responden al incremento de reportes ciudadanos por agua turbia, que alcanzaron más de 800 casos en la primera quincena de marzo en 287 colonias. Posteriormente, la cifra bajó a 180 en la segunda mitad del mes y a menos de 60 en lo que va de abril.

“Eso quiere decir que las acciones que ya empezamos a implementar están dando resultados, pero tenemos que consolidarlas para que sean permanentes”, destacó.

No obstante, el director advirtió que no es posible eliminar totalmente la turbiedad. “Sería muy irresponsable decir que vamos a eliminarla al 100 por ciento… la intención es que ya no sea visible ni genere molestias”, puntualizó.

En paralelo, el SIAPA avanza en proyectos de mediano plazo financiados con mil 100 millones de pesos reasignados por la Comisión Estatal del Agua (CEA), enfocados en mejorar el abastecimiento mediante infraestructura estratégica.

Entre ellos destacan sistemas de rebombeo en zonas con problemas de presión, como el Cerro de la Reina en Tonalá, El Colli en Zapopan y áreas de Tlaquepaque.

Además, se prepara la licitación de un proyecto clave para optimizar el control del agua entre sistemas de abastecimiento, reducir riesgos de contaminación y mejorar la eficiencia en la potabilización, el cual podría estar operando en un plazo de 15 meses.

Jáuregui subrayó que estas acciones forman parte de una visión integral para transformar al organismo en un sistema eficiente, capaz de garantizar un servicio de calidad y dejar atrás el esquema reactivo que ha predominado históricamente.

Darle un mantenimiento y limpieza a las plantas potabilizadoras del SIAPA es prioridad para mitigar la turbiedad del agua. EL INFORMADOR

Revisarán perfiles y estructura interna

Como parte de la reingeniería interna de la nueva administración, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), encabezado por Ismael Jáuregui, iniciará una revisión exhaustiva de su estructura y perfiles, con el objetivo de garantizar que cada puesto sea ocupado por personal con las credenciales adecuadas y erradicar prácticas que lo convirtieron en una “agencia de colocación”.

Jáuregui Castañeda señaló que, desde su llegada, se revisa el área de recursos humanos para evaluar la plantilla, perfiles y funciones. Aclaró que no se trata de descalificar al personal, sino de ordenar la estructura y aprovechar su experiencia.

“Se tendrá que aplicar la reingeniería en el proceso operativo y administrativo… el equipo del SIAPA conoce su trabajo, pero debemos darle herramientas para ser más eficientes”, afirmó.

Indicó que uno de los ejes será que cada área esté encabezada por perfiles técnicos adecuados. “Que el perfil de un área operativa sea verdaderamente un experto operativo”, subrayó.

Reconoció que en administraciones pasadas hubo asignaciones sin criterios técnicos, lo que generó ineficiencias. “Se había dicho que el SIAPA era una agencia de acomodo… hoy debemos cuidar que cada puesto tenga el perfil correcto”, dijo.

Descartó recortes masivos, pero anticipó ajustes en niveles directivos. También destacó la necesidad de mejorar herramientas y equipo operativo.

“Tenemos personal capacitado, pero sin recursos suficientes”, señaló.

Finalmente, adelantó que en un plazo no mayor a un año se ajustarán procesos para lograr mayor eficiencia en el organismo.

Intensifican acciones de cara al temporal

Prevención - El director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, informó que, ante la temporada de lluvias, el organismo refuerza acciones preventivas como la limpieza de cauces, desazolve de vasos reguladores y revisión de puntos críticos para disminuir riesgos de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Estos trabajos se realizan en coordinación con municipios y comenzaron meses atrás en arroyos, canales y zonas con antecedentes de afectaciones.

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, informó que, ante la temporada de lluvias, el organismo refuerza acciones preventivas como la limpieza de cauces, desazolve de vasos reguladores y revisión de puntos críticos para disminuir riesgos de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Estos trabajos se realizan en coordinación con municipios y comenzaron meses atrás en arroyos, canales y zonas con antecedentes de afectaciones. Infraestructura - Entre los puntos intervenidos destacan Atemajac, La Gigantera, El Ahogado y el vaso regulador de El Seco. “La intención es poder recibir el temporal con los afluentes de descarga operables”, señaló. Además, se contemplan revisiones en sitios con reportes de socavones mediante equipos especializados para detectar oquedades, aunque el tiempo previo al temporal es limitado.

Entre los puntos intervenidos destacan Atemajac, La Gigantera, El Ahogado y el vaso regulador de El Seco. “La intención es poder recibir el temporal con los afluentes de descarga operables”, señaló. Además, se contemplan revisiones en sitios con reportes de socavones mediante equipos especializados para detectar oquedades, aunque el tiempo previo al temporal es limitado. Respuesta - Jáuregui añadió que el SIAPA mantendrá operativos de atención inmediata durante el temporal. “La intención es ser preventivos, pero también correctivos”, afirmó, al subrayar que estarán preparados para atender cualquier contingencia emergente.

Inversión, la clave de la mejora

Como parte de la estrategia de largo plazo del SIAPA, el director Ismael Jáuregui anunció una serie de proyectos de gran escala que buscan garantizar el abasto y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante las próximas décadas.

El plan contempla la consolidación de un sistema sustituto de abastecimiento y la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, considerada la más importante del sistema. Estas obras requerirían una inversión estimada de entre 15 mil y 17 mil millones de pesos.

“Con la consolidación del sistema sustituto y la modernización de la planta de Miravalle, podríamos garantizar el volumen y la calidad del agua para la zona metropolitana durante muchos años”, afirmó el titular del organismo.

El proyecto también permitiría reducir la dependencia del sistema antiguo, identificado como el más vulnerable a problemas de contaminación durante su trayecto.

Adicionalmente, se prevé intervenir las plantas potabilizadoras de Las Huertas y San Gaspar, que actualmente operan al límite de su capacidad, mediante trabajos de ampliación y modernización.

Jáuregui indicó que estas obras forman parte de una visión a 30 años, que incluye la renovación total de la infraestructura hídrica, así como la implementación de protocolos y manuales de mantenimiento continuo, inexistentes hasta ahora en el organismo.

“La intención es dejar un planteamiento que permita renovar el cien por ciento de la infraestructura en las próximas décadas”, concluyó.

Proyección de obras

Corto plazo (en menos de tres meses)

Limpieza de tanques de almacenamiento

Desfogues controlados en la red

Monitoreo permanente en plantas potabilizadoras

Sustitución de materiales filtrantes

Objetivo: mitigar agua turbia

Mediano plazo (hasta 15 meses)

Inversión de 1 mil 100 millones de pesos

Rebombeos en Tonalá, Zapopan y Tlaquepaque

Proyecto estratégico: Conexión del sistema antiguo al acueducto

Objetivo: mejorar control del agua y potabilización

Largo plazo (entre 4 y 5 años)

Sistema sustituto de abastecimiento

Modernización de planta Miravalle

Inversión estimada de 15 a 17 mil millones

Objetivo: garantizar agua de calidad a largo plazo

Buscan recuperar 11 mil millones de pesos

Ismael Jáuregui Castañeda informó que el organismo implementa una estrategia para recuperar parte de su cartera vencida, que supera los 18 mil millones de pesos, de los cuales se estima que alrededor de 11 mil millones aún son recuperables.

El funcionario reconoció que este rezago financiero limita la operación del sistema, al reducir recursos para mantenimiento, modernización y atención de emergencias. “Muchos de esos adeudos ya por temporalidad fenecieron y no son cobrables. Si lográramos recuperar lo viable, estaríamos hablando de alrededor de 11 mil millones de pesos”, dijo.

Explicó que estos recursos permitirían atender parte del rezago en infraestructura, estimado en cerca de 80 mil millones de pesos. Para ello, el SIAPA contempla esquemas de regularización con descuentos, reducción de recargos y facilidades de pago. “No se trata solo de cobrar, sino de recuperar lo más posible de manera efectiva”, indicó.

Los principales adeudos se concentran en grandes consumidores, como dependencias gubernamentales, municipios, universidades y comercios. Jáuregui destacó que ya hay acercamientos con ayuntamientos y la Universidad de Guadalajara para revisar pasivos.

Aunque no se puede suspender totalmente el servicio por su carácter de derecho humano, advirtió que se aplicarán medidas más firmes: “Sí vamos a implementar procedimientos más agresivos […] incluso restringiendo parcialmente el flujo”.

La estrategia incluye apoyo de despachos jurídicos y programas de incentivos para usuarios. “Recuperar esta cartera es fundamental para […] darle viabilidad hacia el futuro”, concluyó.

CT